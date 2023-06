Che cos’è l’Eid al Adha, la Festa musulmana del Sacrificio: gli eventi a Roma mercoledì 28 giugno 2023

L’Eid al-Adha è una festa musulmana nella quale si commemora l’atto di sottomissione a Dio del patriarca Abramo, pronto a sacrificargli il figlio primogenito. Una ricorrenza che viene celebrata anche a Roma, dove sono previste iniziative che verranno realizzate in varie località, con possibili modifiche della viabilità.

Perché l’Eid al-Adha si chiama anche Festa del Sacrificio

Viene anche chiamata la ‘festa del sacrificio’ in quanto era pronto a Abramo sacrificare suo figlio Ismaele in un sogno. Mentre si accinge ad obbedire all’ordine divino, il Patriarca viene fermato dall’angelo Gabriele, inviato da Dio. Vedendo che Abramo stava per sacrificare l’unico figlio per amore per suo, Dio lo autorizza a sostituire il ragazzo con una «generosa immolazione, che gli studiosi musulmani classici identificano con un ariete.

È una festa gioiosa e di famiglia e si protrae per tre giorni, nel corso dei quali i musulmani fanno visita a parenti e amici, si scambiano regali e saluti. Vanno anche nei cimiteri per rendere omaggio agli antenati.

Quali sono le iniziative in programma a Roma e dove

Le iniziative in programma a Roma sono: in piazza Mastai dalle 7 alle 11; in via Albergotti dalle 7 alle 12; nei giardini di piazza Re di Roma dalle 6 alle 11,30; dalle 7 alle 11 in piazza Conca d’Oro nei pressi dell’ingresso laterale della metropolitana; dalle 7 alle 11 nei giardini di via Pietro Blaserna; dalle 7 alle 10 nel Parco Pallotta in via dell’Appagliatore; dalle 6,30 alle 11,30 nell’area pedonale di piazza dei Mirti; dalle 6,30 alle 11,30 in piazzale delle Gardenie; dalle 7 alle 11 nell’area pedonale di largo Preneste; dalle 6,30 alle 12 nell’area pedonale di largo Bartolomeo Perestrello; dalle 7,30 alle 11 nell’area giardini di via della Villa di Lucina; dalle 7,30 alle 10 nell’area pedonale di largo Nicolò Cannella; dalle 7 alle 9 nel parco in via Palombini; dalle 7 alle 11 nell’area pedonale di largo Guglielmo Pepe; dalle 7,30 alle 10 nel Parco della Pace in via di Grottarossa. (foto: ISPI)