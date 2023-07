Concerto Daniele Silvestri all’Auditorium Parco della Musica martedì 25 luglio: la scaletta

Daniele Silvestri torna a cantare a Roma. Domani sera, 25 luglio 2023, l’artista capitolino metterà in piedi il proprio show all’interna del prestigiosissimo palco dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Una data particolarmente attesa dai numerosi seguaci del cantautore capitolino, che già da qualche anno era difficile rintracciare all’interno dei programmi televisivi.

Il concerto di Daniele Silvestri a Roma

Per chi segue Daniele Silvestri, sa benissimo che questo concerto ripercorrerà l’entusiasmante ed eclettica carriera artistica del cantautore romano. Non solo un pezzo leggendario come “Salirò”, entrato oltretutto come baluardo della cultura pop italiana all’inizio degli Anni Duemila, ma anche tante altre canzoni che hanno costruito la carriera musicale di questo immenso artista.

La scaletta per il concerto all’Auditorium Parco della Musica

Per domani sera, Daniele Silvestri potrebbe cantare sul palco i suoi numerosi successi e presentare i brandi di “Disco X”, l’ultima opera musicale dell’artista romano che è uscita quest’anno. La scaletta potrebbe essere questa:

Scrupoli

Tik Tak

L’uomo intero

Mi persi

Acrobati

La cosa giusta

Io fortunatamente

Precario è il mondo

La mia casa

A dispetto dei pronostici

La classifica

Che bella faccia

Desaparecido

Argentovivo ft. Rancore

Monolocale

Il matto ft. Rancore

L’uomo col megafono

Strade di Francia

L’autostrada

Cara

L’appello

Il mondo stretto in una mano

Il flamenco della doccia

Il mio nemico

Le navi

A bocca chiusa

Sono io

Aria

Salirò

Testardo

Gli ospiti del concerto

Sembrerebbe confermato, anche dalla scaletta, che sul palco insieme a Daniele Silvestri salirà anche il rapper Rancore. Anche lui romano, potrebbe interpretare con il cantante il brano Argentovivo, che in passato vinse anche un Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo. Difficilissimo che, durante lo show, possa comparire Manuel Agnelli, attuale frontman degli Afterhours e soprattutto uno dei musicisti più conosciuti che ha collaborato con il cantautore romano. Come ogni concerto, Silvestri sarà accompagnato dalla sua band.