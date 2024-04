Roma, fermata ladra seriale, era l’incubo dei commercianti del centro: “Ora deve essere espulsa”

Centro storico, ladra seriale fermata da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale a Piazza di Spagna. La donna, che era diventato l’incubo dei commercianti di zona, aveva prelevato borse, occhiali e profumi in diversi negozi della zona. Richiesto per lei un decreto di espulsione.

Rubava nei negozi del centro ma è stata pizzicata dagli agenti del I Gruppo Centro Storico, impegnati nei consueti controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale nell’area di piazza di Spagna. La segnalazione è scattata intorno alle 14.00 di ieri, venerdì 19 aprile, lanciata da alcuni esercenti della zona che si erano accorti di aver subito dei furti all’interno dei propri negozi.

“Manolesta” fermata in centro e denunciata

La responsabile dei colpi è stata individuata dai titolari delle attività commerciali grazie alle immagini di video sorveglianza, trasmesse poi ai caschi bianchi. In questo modo è stato possibile rintracciarla dagli stessio agenti in prossimità di uno dei negozi derubati. Una volta fermata, è stata trovata ancora in possesso di tutta la merce prelevata: occhiali, profumi e una borsa di noti marchi della moda.

Chiesta l’espulsione della donna

Accompagnata presso la sede del Gruppo di via della Greca, la donna, 38 anni di nazionalità cilena, è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche è emerso che la donna, negli ultimi mesi, si era resa responsabile di altri reati specifici. Scattata la denuncia per furto e ricettazione, nei suoi confronti richiesto anche il decreto di espulsione. La merce, recuperata interamente dagli agenti, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Si attendono ora gli ulteriori sviluppi del procedimento.