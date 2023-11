Gualtieri, due anni da Sindaco di Roma: ecco il suo bilancio su Facebook

Dopo due anni di mandato, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato il secondo Rapporto alla Città, un bilancio dell’azione amministrativa svolta nel corso dell’ultimo anno e dello sviluppo delle strategie di governo lungo i due anni di mandato.

Due anni di Gualtieri Sindaco: la sua trasformazione di Roma

Nel suo intervento, Gualtieri ha sottolineato come la parola chiave del secondo Rapporto sia “trasformazione”. La città eterna, infatti, sta vivendo un periodo di profonda rigenerazione, con interventi che cambieranno il volto di Roma. Tra questi, spiccano la nuova fermata della Metro C a piazza Venezia, le grandi piazze del Giubileo, la rigenerazione di quartieri come Corviale e Tor Bella Monaca, le nuove linee tramviare per l’Anno Santo e il progetto del termovalorizzatore.

Il termovalorizzatore voluto dal sindaco Gualtieri

Il termovalorizzatore, insieme al rilancio della raccolta differenziata, mira a liberare definitivamente la città dall’incubo dei rifiuti per strada. Gualtieri riconosce che l’opera di rigenerazione ha comportato disagi e difficoltà, ma sottolinea che è una scelta necessaria per il futuro della città. Guardando oltre il suo mandato, il Sindaco ha deciso di non rinviare ulteriormente opere indispensabili per Roma.

Le riflessioni sul trasporto pubblico di Roma

L’obiettivo è quello di proporre una città in cui il trasporto pubblico diventi un’alternativa concreta ai mezzi privati, evitando ciclici problemi legati ai rifiuti. Si tratta di un progetto ambizioso e innovativo che punta a rendere Roma all’avanguardia nelle risposte alle sfide contemporanee, come la lotta alle diseguaglianze, la transizione ecologica e la promozione dell’innovazione.

La Roma innovativa del Sindaco

Gualtieri conclude sottolineando che la prospettiva di una città innovativa e inclusiva ora è più vicina. I grandi cantieri e gli interventi diffusi di cura quotidiana stanno restituendo ai cittadini luoghi e servizi migliori, dalla cura del verde all’accesso agli asili nido. Il Sindaco invita la cittadinanza a guardare al futuro, abbracciando l’idea di una Roma che affronta con determinazione le sfide del presente per costruire un futuro sostenibile e inclusivo.

La trasformazione della Città Eterna

L’opera di trasformazione di Roma è un processo complesso e ambizioso, che richiederà tempo e impegno. Gualtieri ha riconosciuto che la città deve affrontare ancora numerose sfide, tra cui:

La necessità di migliorare la qualità dell’aria e la gestione dei rifiuti

La necessità di ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali

La necessità di promuovere la cultura e l’innovazione

Per affrontare queste sfide, il Sindaco ha annunciato una serie di misure, tra cui:

L’introduzione di un nuovo piano di mobilità sostenibile

Il potenziamento dei servizi sociali

Il sostegno alla cultura e all’innovazione

Il bilancio fatto dal Sindaco di Roma

Il bilancio di Roberto Gualtieri dopo due anni di sindacatura è positivo, ma anche critico. Il Sindaco ha avviato un processo di profonda trasformazione della città, che sta già dando risultati concreti. Tuttavia, la strada è ancora lunga e ci sono ancora numerose sfide da affrontare. Il tempo sarà il giudice definitivo dell’operato di Gualtieri, ma è chiaro che il Sindaco ha avviato un percorso importante, che può portare Roma a diventare una città più moderna, sostenibile e inclusiva.