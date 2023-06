Manager italiano fermato a Mosca: in auto aveva mefedrone

La notizia che un manager italiano di 61 anni, G.D.M., laureato in Ingegneria nucleare alla Sapienza di Roma, è stato fermato a Mosca ha trovato conferma dalla Farnesina. Il 61enne che opera per una compagnia energetica italiana l’ISS International, con sedi sia a Roma che a Milano, sarebbe stato fermato nel cuore della notte dalla Polizia, mentre viaggiava a bordo di un’auto presa a noleggio. Il nervosismo dell’uomo avrebbe indotto gli agenti a procedere a un’ispezione all’interno del veicolo e, nel corso dei controlli, sarebbe stata trovata una bustina di polvere bianca, che sarebbe risultata essere: 1,15 grammi di mefedrone. A seguito di questo rinvenimento l’uomo è stato posto in regime di libertà vigilata e sembra debba essere processato per possesso di sostanze stupefacenti.

Del caso si occupa la Farnesina che ha preso contatti con il consolato di Mosca

Ora è proprio la Farnesina che si sta occupando del caso e ha preso contatti con il consolato della capitale russa per cercare di ottenere la liberazione del manager italiano che a Mosca si trovava in vacanza. Una situazione difficile della quale occorre aspettare gli sviluppi, in quanto al momento non sarebbe stata neanche formulata un’accusa precisa. Tanti messaggi di solidarietà da parte dei colleghi dell’imprenditore che sono rimasti anche stupidi di fronte alla notizia, conoscendo il collega come una persona irreprensibile e pacata.

Il manager era in vacanza nella capitale russa e oggi sarebbe dovuto tornare a lavoro

Il 61enne avrebbe dovuto riprendere servizio proprio nella giornata di oggi, presso la sede di Abu Dhabi, dove presta servizio già da un anno. Il manager lavora per la società italiana di servizi integrati di ingegneria dagli Emirati al Qatar, dalla Nigeria al Congo, dal Mozambico all’Egitto, dall’Algeria alla Russia. L’azienda è stata fondata nel 2004 e opera nel mercato dell’energia: Oil and gas. è composta da quattro società, ciascuna con competenze specifiche