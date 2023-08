Quanto costa affittare una stanza a Roma? Prezzi quartiere per quartiere

L’affitto della stanza a Roma. Un problema non solo per i cittadini romani, ma anche per quelle persone fuori sede che vengono a studiare o lavorare nella Città Eterna. Da anni, ormai, si segnala come i prezzi per gli affitti abbiano superato la soglia di un costo “popolare”, con i proprietari dei locali abitativi che arrivano a chiedere tra le 600 e le 900 euro per una singola cameretta.

Affittare una stanza a Roma, l’incubo degli universitari fuori sede

Il primo pensiero va a loro, gli universitari fuori sede che vengono a studiare nella nostra Città Eterna. Per poter frequentare le lezioni qui, sono costretti a trovare una stanza in affitto. Ma spesso con budget limitati, che non vanno oltre le 500/600 mensili, ovvero quello che possono concedergli i genitori con il sudore dei propri sacrifici pur di farli laureare in un’Università quotata e all’avanguardia.

Gli affitti nelle zone universitarie di Roma

Nella zona di viale Marconi, molto vissuta dagli studenti fuori sede dell’Università degli Studi di Roma Tre, gli affitti delle stanze oscillano nella media tra i 500 e i 600 euro mensili. A via Farfa, distante pochi passi a piedi dalla stazione ferroviaria della zona, i costi raggiungono anche le 350 euro mensili. Più ci si avvicina alla zona della Metro B o del passaggio degli autobus, più il costo tende sideralmente a levitare, come l’esempio dei 600 euro mensili a via Casamari.

San Lorenzo, alle spalle de La Sapienza di Roma

Chi frequenta l’Università degli Studi de La Sapienza, spesso decide di provare a trovare casa lì. Non solo una movida presente tutta la settimana con giovani e musica, oltre poi tanto alcol, ma anche dei costi dei locali ancora molto contenuti. Nella zona popolare di San Lorenzo, infatti, è possibile trovare ottimi affitti anche con budget di 500 euro. La camera più dispendiosa, al momento, costa 650 euro e si trova sotto la Tangenziale che collega questa zona a quella di San Giovanni in Laterano.

La zona per eccellenza degli universitari: piazza Bologna

A piazza Bologna si riunisce gran parte della movida universitaria romana, oltre poi ad abitarci nelle vie limitrofi. Qui ormai da decenni vengono a cercare camere soprattutto i ragazzi provenienti dal Mezzogiorno. I costi, se confrontati al resto di Roma, sono molto più alti. Le motivazioni sono varie, a cominciare dalla vicinanza alla Sapienza, la Metro B e oggettivamente un quartiere che dispone di tutto sotto le vostre case.

I costi nel quadrante di piazza Bologna – viale Ippocrate – viale delle Province, vi chiede un budget di partenza di almeno 650 euro mensili. A via Carlo Bartolomeo Piazza, alle spalle delle Poste, una camera può arrivare a costare anche 720 euro al mese.

Sulla linea della Metro B: la Garbatella

Non solo studenti universitari, ma anche lavoratori che vogliono stare collegati facilmente al Centro Storico della Città Eterna pur non abitandoci. La Garbatella risponde a questi criteri, si perché ben collegata sopra i binari della Metro B, ma anche perché sorge tra la via Cristoforo Colombo e la via Ostiense.

Anche qui, serve un budget di almeno 550 euro: più ci avviciniamo alla stazione ferroviaria, più leviterà il prezzo delle camere. Seppur collegato bene a Roma Tre e alla movida di via Libetta, è un’occasione la stanza a 500 euro su via Giovannipoli.

Una località per studenti e lavoratori: Acilia

Va bene, Acilia vede molte criticità come quartiere. Eppure, almeno negli ultimi anni, molte persone hanno deciso di scommettere su questa realtà cittadina per i propri affitti. Collegata attraverso la MetroMare (ex Roma-Lido), sorge proprio tra Ostia e l’Eur, di fatto collegando decentemente entrambe le località.

Per chi cerca l’investimento low cost, può essere optabile come soluzione. Qua con un budget di 450 euro si possono chiudere ottimi contratti d’affitto, come dimostra una camera nella zona di piazza San Leonardo di Porto Maurizio ad appena 380 euro mensili.