Rocambolesco inseguimento a Roma, non si ferma all’alt e scappa: SUV in fuga dai Carabinieri

Un controllo delle Forze dell’Ordine diventa un inseguimento da film. È successo in via Prenestina a Roma: arrestato un uomo.

Un controllo di pochi istanti diventa un inseguimento all’ultima curva. È successo ieri pomeriggio in via Prenestina a Roma, quando la pattuglia dei Carabinieri intima l’alt a un veicolo, ma quest’ultimo non si ferma. Alla guida un uomo che accelera e tira dritto, a quel punto le Forze dell’Ordine fanno scattare l’inseguimento.

Una rincorsa che dura, all’incirca per 3 chilometri, poi l’uomo alla guida – ormai braccato – non può far altro che arrendersi. Il blocco successivo dei militari ha portato alle analisi dettagliate che hanno visto il guidatore in possesso di cocaina per uso personale e senza patente. Mai conseguita. Le autorità hanno sequestrato il veicolo, un SUV, e la droga. Successivamente si è proceduto all’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, inoltre si registra anche un’ulteriore denuncia poiché l’uomo non ha voluto sottoporsi al drug test.

Roma, arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale: inseguimento sulla Prenestina

Gli stupefacenti trovati nella macchina, tuttavia, sono stati sufficienti per rimettere insieme i pezzi e assicurarlo alle autorità competenti. L’inseguimento non ha riportato feriti, né tantomeno complicazioni di alcun tipo. I dati parlano chiaro: c’è un aumento vertiginoso di persone positive a droga e alcol quando sono alla guida. In tal senso si moltiplicano le campagne di sensibilizzazione, ma la strada da fare è ancora lunga.

Gli organi competenti avevano anche fatto ricorso a delle iniziative specifiche, ma non è bastato a distogliere i giovani dal connubio letale veicoli e droga. L’uso degli stupefacenti potrebbe alterare la condizione psicofisica di chi è al volante. Anche chi non guida rischia la stessa sorte, ma non è responsabile per qualcun altro. Chi è in strada, invece, a bordo di un veicolo, è chiamato a essere sempre responsabile. Per sé stesso e per gli altri. Ecco perchè il contributo e l’operato delle Forze dell’Ordine non si ferma.