Roma, a fuoco un altro deposito auto, il secondo in due giorni: bruciate 3 vetture

Ancora un deposito auto a fuoco alle porte di Roma. Stavolta ad andare a fuoco, a poco più di 24 ore di distanza dal precedente incendio, un’officina/deposito situato in via della Riserva Carbucceto, in zona Santa Maria di Galeria. Le fiamme sono divampate poco prima delle ore 06:00 di questa mattina.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno inviato due squadre, un’autobotte e il TA/6. Le fiamme hanno interessato l’intera attività commerciale. Fortunatamente, vista l’ora, nessuna persona è stata coinvolta. A causa dell’incendio tre macchine risultano bruciate. Non si conoscono ancora i motivi che hanno fatto scaturire l’incendio. Presenti anche i carabinieri: saranno loro a cercare di capire le cause del rogo.

Solo ieri, intorno alle 2:30 di notte, un altro violento incendio hanno interessato una rivendita e deposito auto in via Nettunense. Le fiamme hanno distrutto 10 vetture e una struttura in legno utilizzata come ufficio. Una serie di scoppi ha svegliato i residenti, mentre una colonna di fumo acre si è levata in zona. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per poter consentire le operazioni di spegnimento.

“Inizialmente, saranno state le 2:30, massimo le 2:40 – racconta una testimone – si sentivano una serie di ‘botti’ simili a bombe carta. Man mano aumentavano, ma non si vedeva nessun incendio, tanto che pensavamo fossero fuochi d’artificio. Poi abbiamo iniziato a sentire esplosioni di vetri e suoni di antifurti. Erano già passati almeno 20 minuti quando ho visto le fiamme alte”. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Santa Maria delle Mole.