Roma, cade una trave da un’impalcatura e colpisce un uomo

Roma, 73enne rimane ferito dopo essere stato colpito da una trave in zona Centocelle. Immediati i soccorsi. Interviene anche la Polizia.

Paura per un 73enne nella giornata di ieri a Roma, intorno alle 12.00 stava passeggiando in via degli Arbusti quando è stato travolto da una trave caduta dal palazzo in ristrutturazione presente nella zona. L’altezza era considerevole, si parla del quinto piano dell’abitazione. Interviene immediatamente la Polizia del V Gruppo Casilino.

L’uomo è stato ferito a una spalla, portato immediatamente all’ospedale più vicino. La struttura più prossima era il Vannini. Sembra che le sue condizioni siano stabili dopo gli opportuni accertamenti. Sua moglie, invece, è rimasta illesa. Roma, in questo periodo, è un cantiere aperto. Molteplici sono le zone interessate dai lavori e le messe a punto.

Roma, uomo travolto da una trave: s’indaga

Per questo le autorità continuano a indagare. Nel caso specifico si esclude il dolo, ma è necessario capire se i lavori si stavano svolgendo in sicurezza. Tema spinoso che è sempre correlato al lavoro, dato che nel 2023 le morti per incidente sul posto di lavoro e correlate all’impiego sono state quasi una costante.

In questo caso il passante è soltanto rimasto ferito. L’epilogo, tuttavia, poteva essere diverso. Gli organi competenti stanno cercando di capire fino a che punto. Intanto nella Città Eterna proseguono i lavori di ristrutturazione, il tempo stringe e gli imprevisti capitano. Il punto è capire come e se si potevano evitare. La trave è sotto sequestro.