Roma: “Datemi i soldi o vi ammazzo”, 39enne minaccia i genitori: le violenze andavano avanti da anni

Almeno tre anni di continui soprusi, vessazioni e violenze. Poi, negli ultimi giorni, le ultime aggressioni. E’ così che un uomo di 39 anni è finito in arresto con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione: vittime i suoi genitori, peraltro anziani, che ormai si erano rassegnati ai comportamenti fuori controllo del figlio.

L’ultimo episodio li ha però convinti a raccontare tutto alla Polizia riuscendo così a porre fine all’incubo nel quale erano costretti a vivere. A fermarlo sono stati gli agenti nel quartiere Torrevecchia, nella casa dove l’uomo viveva e che poco prima era stata teatro delle ennesime minacce di morte verso la coppia.

Maltrattamenti in famiglia a Torrevecchia

A mandare su tutte le furie il 39enne, il cui arresto è stato in seguito convalidato, è stato il mancato assecondamento dell’ennesima richiesta di denaro da parte dei genitori. L’anziana coppia infatti non riusciva più a far fronte alle richieste di soldi che, giornalmente, gli venivano fatte dal figlio, da sempre disoccupato ed alle prese con varie dipendenze. Alcuni giorni fa però la situazione è degenerata quando l’uomo ha chiesto 200 euro alla mamma, soldi che la donna in quel momento non era in grado di dargli. Questo ha scatenato l’ira dell’uomo che, nell’arco di 2 giorni, ha distrutto la sua camera e minacciato di morte i familiari.

L’intervento della Polizia

E inutili sono stati i primi tentativi di tenere il 39enne fuori dall’abitazione: in un caso ad esempio quest’ultimo è riuscito a entrare approfittando delle condizioni di salute del padre ed ha costretto la mamma a chiudersi in camera per sfuggire alle violenze. Ma è stato proprio durante l’ennesimo tentativo di rientrare in casa con la violenza che gli agenti del Distretto Aurelio e della Sezione Volanti sono intervenuti, trovandolo sul pianerottolo con le ferite alle mani che lui stesso si era procurato nel tentativo di forzare la porta.

L’arresto

L’uomo è stato così condotto negli uffici di polizia, gli stessi uffici dove si sono recati poi i familiari per formalizzare una querela che racconta delle minacce, dei soprusi e delle estorsioni subite soprattutto negli ultimi 3 anni. Al termine degli accertamenti il 39enne è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura; la Procura di Roma ha poi chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, la convalida dell’operato della PG, contestando all’indagato i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.