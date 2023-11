Roma, grave incidente oggi in Via di Trigoria: ferite madre e figlia di 18 anni

Grave incidente oggi mercoledì 29 novembre 2023 in Via di Trigioria a Roma, ferite madre e figlia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa al traffico.

Due persone, mamma e figlia, sono rimaste ferite in modo grave a seguito di un incidente avvenuto lungo Via di Trigoria a Roma. Il sinistro, da quanto si apprende, è avvenuto quando erano da poco passate le ore 16.00: a scontrarsi – sembrerebbe frontalmente – una Smart e una Volkswagen Touran. Nel primo mezzo c’erano le due donne, mentre nell’altro una coppia di coniugi. Ad avere la peggio sono state le prime due, portate in codice rosso in Ospedale al Campus Biomedico (la ragazza è stata poi trasferita al San Camillo, ndr). Per estrarle è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Feriti anche gli altri due occupanti ma in modo meno grave. La strada, nel tratto compreso tra via Talamini e piazzale Dino Viola, è rimasta chiusa fino a poco fa per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi. Lo riporta l’Agenzia Nova.