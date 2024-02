Roma, lite in casa degenera: 52enne accoltellata, è grave

Una lite scoppiata in casa per futili motivi è improvvisamente degenerata a Roma. Una donna è finita accoltellata. E’ successo a Roma nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

Violenza domestica a Roma, una donna di 52 anni è finita in gravi condizioni in Ospedale dopo essere stata accoltellata in casa. Una lite all’apparenza banale che si è trasformata in dramma. La 52enne, dopo l’allarme scattato al 112, è stata portata in Ospedale in gravi condizioni.

Donna accoltellata in Via Arsiccio a Roma

Il tutto è successo quando mancavano pochi minuti all’una di notte del 2 febbraio scorso, tra giovedì e venerdì. Secondo quanto ricostruito la donna ha avuto un’accesa discussione con la sua coinquilina, una donna di 49 anni. Per cause in fase di accertamento tuttavia, la lite è degenerata con quest’ultima che ha afferrato un coltello ed ha colpito più volte la donna con cui condivide l’appartamento.

Almeno tre le ferite inferte, tutte alla schiena. La donna come detto è stata quindi trasportata in Ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, in Via Arsiccio a Roma nord, una traversa di Via Trionfale (e di Via Domenico Ciampoli per l’esattezza), sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato che hanno bloccato l’aggressore. La sua posizione resta al vaglio.