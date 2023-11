Roma, litigano e lui tira fuori un paio di forbici: passeggera minacciata sul bus Atac

Minacce sul bus e una corsa ritardata di almeno mezzora. Questo il risultato di un acceso diverbio scoppiato su un autobus della linea Atac nel pomeriggio di ieri a Roma: sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri. Ecco cosa è successo.

Ieri pomeriggio verso le ore 15.oo, in via Monte delle Capre, l’autista di un bus ATAC linea 228 ha dovuto interrompere la corsa per circa mezz’ora per la presenza a bordo di un passeggero armato di forbici. A seguito di una segnalazione giunta al 112, in pochi minuti sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri che hanno individuato e bloccato l’uomo, un 46enne originario di Napoli che poco prima, è stato riferito, aveva minacciato una donna di 55 anni con un paio di forbici per futili motivi. Oltre alle forbici, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile di Roma hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo, anche due coltelli da cucina e per questo hanno fatto scattare la denuncia per i reati di minaccia aggravata e interruzione di un pubblico servizio.