Roma, locale frequentato da persone con precedenti penali a Casal Bruciato: chiuso

Da tempo gli agenti tenevano il locale sotto controllo. Tante le lamentele da parte dei residenti e dei comitati di zona, che avevano presentato vari esposti a causa di quanto accadeva all’interno. E adesso, visto il perdurare della situazione, i poliziotti del Distretto San Basilio, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza emesso dal Questore di Roma lo hanno chiuso per 5 giorni.

Gli agenti, nel corso dei controlli ad ampio raggio effettuati da parte della Polizia di Stato nella Capitale nel periodo estivo, si sono nuovamente recati nel bar, in zona Casal Bruciato, per notificare il provvedimento.

I precedenti: clienti noti alle forze dell’ordine e irregolarità sanitarie

Nello stesso esercizio pubblico, appena qualche mese fa, in primavera, era stato effettuato un controllo amministrativo. Gli agenti, durante l’ispezione, avevano riscontrato diverse irregolarità in materia igienico sanitaria. Inoltre, nel corso di altri controlli di Polizia Giudiziaria effettuati dagli agenti del IV Distretto sia a luglio che nei primi giorni di agosto, è stata riscontrata, sia all’interno che all’esterno del locale, la presenza di avventori gravati da pregiudizi di Polizia per vari reati. Una delle persone controllate era destinataria delle misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore.

Una volta esaminata la documentazione raccolta dal Distretto San Basilio e fatti i dovuti riscontri, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Roma, ha realizzato un’accurata istruttoria, finalizzata all’adozione del provvedimento di sospensione. E il provvedimento è stato notificato al titolare del loca dagli agenti del IV Distretto che, come previsto dalla normativa, hanno affisso sull’entrata del locale il cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.