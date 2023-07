Roma: perde il controllo e fa “strike” con l’auto, centrate in pieno tre macchine parcheggiate (FOTO)

Ha perso il controllo e si è schiantato contro le auto in sosta. E’ successo ieri nel primo pomeriggio a Roma, quando erano da poco passate le 13.00. Una Lancia Y, in circostanze tuttora in fase di accertamento, si è letteralmente schiantata contro tre macchine parcheggiate lungo la strada, in Viale Palmiro Togliatti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino che hanno proceduto con i rilievi del sinistro.

Incidente in Viale Palmiro Togliatti ieri 4 luglio 2023

Stando a quanto ricostruito la Lancia Y avrebbe improvvisamente sbandato dando inizio così alla pericolosissima carambola. Tre in tutto le auto colpite e danneggiate: si tratta di due Fiat Tipo e di una Renault Clio parcheggiate in Viale Palmiro Togliatti in corrispondenza del civico 1665. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Le foto

Sui social le immagini dello schianto, pubblicate dal profilo Instagram di Welcome To Favelas, sono diventate in poco tempo virali anche perché, sembrerebbe, il conducente della vettura si sarebbe allontanato lasciato la sua macchina distrutta in mezzo alla strada. Su quest’ultimo particolare tuttavia, è opportuno sottolinearlo, al momento non vi sono riscontri ufficiali in merito. Di certo ci sono però i danni, ingenti, provocati dalla Lancia Y. Accertamenti in tal senso su quanto accaduto proseguono.