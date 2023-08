Roma, scoppia l’incendio in casa, 26enne intossicato e ustionato: è grave

Attimi di paura nella notte a Roma, quando in un appartamento è divampato improvvisamente un incendio. Siamo nella zona nord, nel quartiere di Labaro: qui, in Via Roverbella al civico 43, le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione situata in una palazzina di tre piani.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco. All’interno della casa è stato trovato un ragazzo di 26 anni rimasto intossicato e ustionato: soccorso, il giovane è stato portato d’urgenza in Ospedale dove è giunto in codice rosso. Presenti anche le forze dell’ordine.

Incendio a Labaro stanotte domenica 27 agosto 2023

La segnalazione al 112 è scattata quando mancavano pochi minuti alle 6.00 di oggi, domenica 27 agosto 2023. I mezzi dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con il carro/autoprotettori, il Funzionario di guardia e la squadra 9/A di Prati, sono stati attivati dalla Sala Operativa del Comando di Roma. Stando alle prime informazioni disponibili il rogo è divampato all’interno dell’appartamento situato al piano terra dell’edificio, con le fiamme che hanno coinvolto la cucina e alcune suppellettili. L’inquilino come detto, di 26 anni, rimasto intossicato e ustionato è stato tratto in salvo e affidato al 118. In corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.

Ieri il vasto incendio a Lanuvio

Nella giornata di ieri, spostandoci nell’area dei Castelli Romani, un grosso incendio ha mandato in fumo un’ex azienda a Lanuvio. Le fiamme sono divampate intorno alle 14.00 ed hanno interessato quattro serre e un locale tecnico di ripostiglio fatto in legno oltre cha a lamierati di oltre 180 mq; tanta la paura in zona considerando che il rogo ha minacciato anche i terreni confinanti che per fortuna non hanno riportato danni. La polizia locale di Lanuvio, come vi abbiamo raccontato ieri in questo articolo, ha individuato e denunciato i cinque proprietari del fondo (uno di Lanuvio, tre di Genzano e uno di Roma, ndr) per non rispettando l’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza dei fondi.