Roma, tremendo scontro tra bici e scooter su Viale Marconi: due feriti gravi

Grave incidente ieri sera lungo Viale Guglielmo Marconi all’altezza di Via Giuseppe Verratti. Nell’impatto, avvenuto in prossimità dell’incrocio, sono rimaste coinvolte una bicicletta e uno scooter provocando due feriti in modo grave. Il sinistro, le cui cause cause sono tuttora in fase di accertamento, ha creato numerosi disagi alla circolazione di zona tanto che molti residenti hanno chiesto nei vari gruppi social di zona cosa fosse successo. Il luogo dove è avvenuto lo scontro non sarebbe peraltro nuovo ad episodi del genere: e per questo adesso i cittadini tornano a chiedere provvedimenti urgenti.

Grave incidente in Viale Marconi ieri giovedì 6 luglio 2023

In merito all’incidente come detto a rimanere coinvolte sono stati una bici e uno scooter SH scontratesi all’incrocio tra Viale Marconi e largo Verratti intorno alle 22.30 di ieri sera, giovedì 6 luglio 2023. Il bilancio è di due persone ferite in modo grave: si tratta di un ragazzo italiano di 31 anni, trasportato in codice rosso all’Ospedale San Camillo, e di un cittadino bengalese di 49 anni, portato sempre in codice rosso ma al San Giovanni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Tintoretto che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Incrocio pericoloso

A seguito dell’ennesimo incidente in zona, nei vari commenti si legge la richiesta di trovare delle soluzioni per la viabilità. “Quell’ incrocio è maledetto, una volta c’erano segnali che vietavano direzioni e obbligavano alla svolta, poi sono spariti“, si legge. “È un continuo e gli incidenti spesso sono anche gravi…”. “Io esco da Via Pincherle a piedi, puntualmente vedo qualcuno steso a terra. Davvero brutto”, aggiunge un altro utente. “Basterebbe secondo me regolare i semafori in modo diverso ed evitare che diventino verde contemporaneamente sia per quelli che svoltano verso san paolo che per quelli che girano per eur”, è un’altra proposta postata (Foto Gruppo Facebook Sei di san paolo se..).

