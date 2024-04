Roma, trovata in fin di vita sul marciapiede: 55enne muore in ospedale

Tragedia nella serata di ieri, sotto il ponte che attraversa viale del Muro Torto e collega i due lati di Villa Borghese, all’altezza di Piazzale dei Martiri, gli agenti della Polizia di Roma Capitale, impegnati in un serivizio di controllo in zona, hanno trovato una donna in fin di vita.

Sono state alcune pattuglie dell’unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nei controlli di contrasto a fenomeni di malamovida, a intervenire poco dopo le 22 in Viale del Muro Torto, dove una persona era riversa in terra, sul marciapiede, in condizioni disperate. I vigili hanno ipotizzato che possa essersi buttata dal ponte sovrastante.

La corsa in ospedale

Si trattava di una donna, un’italiana di 55 anni, che gli agenti hanno prontamente soccorso, allertando i sanitari del 118. Trasportata presso l’Ospedale San Giovanni, la donna è poi deceduta nelle ore successive. Dai primi accertamenti effettuati dai caschi bianchi, è emerso che i familiari della 55enne, ne avevano denunciato la scomparsa una settimana fa.

Le indagini

Gli uomini della Polizia locale stanno proseguendo le indagini e, a tale scopo, hanno proceduto all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza per ricostruire i momenti antecedenti alla tragedia e riuscire a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.