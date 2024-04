Spari a Roma verso la saracinesca di un bar-tabacchi | FOTO

Spari a Roma nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Nel mirino un’attività commerciale della zona del Quarticciolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La vicenda.

Questa notte, in via Molfetta, in zona Quarticciolo, ignoti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione della saracinesca di un esercizio commerciale, bar-tabacchi. Il titolare verso le 7.00 di stamattina, all’apertura dell’esercizio commerciale, ha notato i colpi ed ha subito segnalato l’accaduto al numero di emergenza 112.

Spari al Quarticciolo: nel mirino il Bar Tabacchi Maximo

Sul posto sono intervenuti alcuni equipaggi dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Casilina. Successivamente anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. Indagini in corso da parte dei Carabinieri, anche con l’acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.