Vendeva droga dalla finestra, era già stato arrestato un mese fa: ma per il 20enne niente carcere

Vendeva droga dalla finestra, arrestato per la seconda volta in un mese: ma per il 20enne niente carcere

Era già stato arrestato per droga un mese fa. Ma evidentemente le manette non gli hanno fatto alcun effetto considerando che aveva ripreso come se nulla fosse la sua attività di spaccio. Succede vicino Roma: è qui che i Carabinieri, a pochi giorni dal precedente fermo, hanno nuovamente tratto in arresto un 20enne che riforniva i suoi clienti direttamente dalla finestra di casa.

Spaccio a Castel Madama: arrestato pusher 20enne recidivo

Non sappiamo se il ragazzo, a seguito del primo provvedimento spiccato nei suoi confronti, si trovasse o meno ai domiciliari. Sta di fatto che utilizzava la sua abitazione come base di spaccio: uno dei clienti però è stato intercettato dai Carabinieri impegnati in un normale servizio di controllo del territorio. Si tratta di un ragazzo proveniente da un comune limitrofo sorpreso a stazionare proprio sotto alla finestra di casa del 20enne: fermato, il presunto acquirente – poi rivelatosi tale – è stato trovato in possesso di una dose di hashish, quantitativo per il quale è stato in seguito segnalato, per uso personale, alla Prefettura di Roma.

Ad ogni modo, ritenendo quindi che presso l’abitazione potesse essere rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, illecitamente detenuta dal giovane ai fini di spaccio, i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. Perquisizione a cui il 20enne ha tentato in ogni modo di opporsi arrivando anche a ferire uno dei Militari intervenuti.

Il provvedimento del Giudice: per il pusher niente carcere

In casa effettivamente sono stati rinvenuti oltre 700 grammi di sostanza di tipo hashish (divisa in panetti ed in parte già suddivisa in dosi), materiale per il confezionamento ed oltre 2000,00 Euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 20enne è stato così nuovamente arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tivoli. Dopo la convalida il Tribunale di Tivoli tuttavia ha disposto soltanto gli arresti domiciliari per il pusher: per lui, ancora una volta, niente carcere.