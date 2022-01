Allerta neve nel Lazio per domani 12 gennaio: ecco dove potrebbe nevicare

Allerta neve nel Lazio domani 12 gennaio 2022. E’ stato diramato poco fa il bollettino di allerta della Regione Lazio – di codice giallo – per nevicate anche a bassa quota a partire dalle prossime ore. Anche Roma non è esclusa dalla possibile caduta di fiocchi, magari misti ad acqua, eventualità che stamani i metereologici “non hanno escluso” facendo così sognare tutti quelli che sperano in una Capitale imbiancata.

Allerta meteo per neve domani 12 gennaio 2022 nel Lazio

Ad ogni modo la nota diramata dalla Protezione Civile evidenzia il rischio “dalle prime ore del 12 gennaio e per le successive 4-6 ore di nevicate al di sopra dei 300-500 metri nelle zone centro meridionali”. Ma questo basterà per vedere la neve a Roma? Ecco cosa dicono gli esperti.

Neve a Roma domani 12 gennaio: le previsioni

L’aria fredda arriverà nella notte e colpirà gran parte del Lazio. Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, in particolare, dichiarano, ‘tra le ore 5 e le 8 del mattino, si potrebbero generare rovesci di carattere nevoso fino a quote molte basse e di pianura. Al momento – proseguono – non si può escludere il coinvolgimento anche della città di Roma, in particolare zone periferiche a più elevate di altitudine, grazie all’apporto di freddi venti da terra’. In questo contesto si inserisce dunque il bollettino diramato dalla Protezione Civile del Lazio che riguarda buona parte del territorio regionale compresi i bacini meridionali.