Anzio, l’auto è parcheggiata male, lui se la prende con le Vigilesse: agenti insultate e minacciate

Domenica pomeriggio decisamente movimentata ad Anzio dove un giovane è stato denunciato per aver insultato e aggredito verbalmente due agenti della Polizia Locale. A mandare su tutte le furie il ragazzo, sulla trentina, ci sarebbe stato un parcheggio effettuato male e la conseguente multa. E al momento dell’intervento delle Vigilesse la situazione è degenerata.

Vigilesse aggredite verbalmente ad Anzio

Il tutto è successo nella zona del Porto domenica 6 marzo 2022. Stando a quanto ricostruito il ragazzo non ha per nulla gradito l’intervento delle Vigilesse che lo invitavano a spostare l’auto, non è chiaro se sua o se di un suo amico. A quel punto è scattata infatti l’aggressione verbale: insulti, toni intimidatori alle operanti, fino al rifiuto di consegnare i documenti prima di cercare – invano – di dileguarsi. Inevitabile per lui è scattata allora la denuncia.

(Foto di repertorio)