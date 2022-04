Bonus bici monopattini e bus: 750€ senza limiti di reddito, domande aperte da aprile

Bonus mobilità sostenibile 2022, la data da segnare sul calendario è quella del prossimo 13 aprile. L’agevolazione riguarderà chi dal 1 agosto al 31 dicembre 2020 ho sostenuto delle spese per acquistare mezzi o servizi di mobilità a zero emissioni oppure ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1.

Bonus mobilità sostenibile 2022: importo e come accedervi

L’importo del bonus è pari a 750€ e come detto, è rivolto a chi nell’arco di quei 5 mesi ha dovuto far fronte a spese per l’acquisto di e-bike, biciclette, monopattini elettrici o ancora servizi di mobilità in condivisione e sostenibili. L’agevolazione è prevista dal decreto rilancio e prevede un limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro.

Per accedere al bonus è necessario aver consegnato per la rottamazione — nello stesso periodo indicato e insieme all’acquisto di un veicolo, anche cusato, — un secondo mezzo appartenente alla categoria M1 tra quelli previsti dalla normativa in materia.

Come usufruire dell’agevolazione

Per usufruire del bonus mobilità bigogna comunicare all’Agenzia delle Entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022 l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto inviando il modello approvato con il provvedimento di fine gennaio; la richesta può essere inoltrata utilizzando il servizio web presente nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta inoltrata la richiesta entro 5 giorni verrà rilasciata una ricevuta che ne certificata la presa in carico da parte dell’Ente oppure lo scarto, opportunamente giustificato. In quest’ultimo caso e sempre nel periodo compresa dal 13 aprile al 13 maggio è comunque possibile inviare all’Ente una nuova istanza che sostituisce completamente quella precedente.