Come scegliere un valido Mobilificio per arredare la tua casa

Finalmente il sogno è diventato realtà: una casa nuova. Che sia stata acquistata o sia in affitto poco importa. Se stai per entrare in un’abitazione nuova o hai intenzione di rinnovare il tuo appartamento, dovresti prima pensare a cosa vuoi che la casa ti trasmetta. Di certo, se si è arrivati a questo passo, è stato per una voglia – o per una necessità – di cambiamento.

La casa è parte di te, racconta chi sei, ma allo stesso tempo è il luogo che deve darti sicurezza, nel quale devi poterti esprimere al meglio, muoverti in libertà e stare bene con te stesso e con gli altri, che siano ospiti o conviventi.

Immaginati nella casa

Come fare, dunque? A meno che tu non sia del mestiere, quindi un architetto o un arredatore d’interni, è facile incappare in errori quando si deve arredare completamente una casa. Parti quindi da un primo punto. Qual è lo stile che vuoi scegliere per arredare il tuo appartamento? Bene, sappi che non puoi solo sceglierlo e replicarlo così come lo vedi nelle riviste di arredamento. Quello che si vede nelle foto dei giornali o sui cataloghi, infatti, potrebbe non essere così adatto alla tua casa o al tuo carattere.

Allora sì, individua pure lo stile o le combinazioni di stili che ti piacciono maggiormente, ma poi segui l’istinto, magari dopo aver ascoltato i consigli di qualche esperto o di qualche parente.

È inutile acquistare una cucina high tec se poi non la senti tua, perché magari ti vedi meglio con una in pietra: prova a immaginarti nei vari ambienti.

Gli stili

Ricorda che il tuo carattere influisce molto sulla scelta dello stile. Ma non sempre è facile capire quale siano le caratteristiche che ci affascinano di uno o dell’altro stile. Per questo si possono anche combinare, ma con gusto. Lo stile scandinavo, in legno e materiali riciclati, in colori pastello, dona un’atmosfera calda alla casa. L’arredamento moderno, invece, solitamente usa il bianco e il nero, con linee classiche e sobrie ed è adatto a chi preferisce un arredamento più ordinato. Lo stile vintage è perfetto per chi ama tutto ciò che è legato al passato. Lo stile minimalista, invece, è per chi ama le linee pulite: colori neutri, pochi pezzi, tanto spazio.

Ogni stile può essere quello giusto, perché ogni casa è come un foglio bianco su cui si fa un disegno a piacere: se si scelgono colori e tecniche corrette, sicuramente sarà bellissimo.

Sta quindi a te mettere vita nello stile scelto, inserendo tocchi di fantasia che personalizzano la casa, rendendola sempre più tua.

Arredare la casa

Ma una volta scelto lo stile, la casa va anche arredata. Come scegliere un valido Mobilificio per arredare la tua casa? È infatti importantissimo che i mobili siano di qualità, per dare valore al tuo appartamento. Meglio pochi pezzi, ma buoni. Magari si aggiunge qualcosa in più anno dopo anno, ma il consiglio è quello di acquistare prodotti buoni, a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nel mobilificio, una volta individuato lo stile in cui vuoi arredare la casa, puoi chiedere consigli su come farlo. Possono consigliarti i colori da adottare, il materiale, le misure, le forme.

Ma ricorda: ogni stanza dovrebbe seguire un unico filo conduttore, per creare una perfetta armonia ed evitare l’effetto caos. Ovviamente, l’effetto finale deve piacere soprattutto a te, devi sentirlo tuo, sia nello stile che nei colori.

Il budget

Ma qual è il budget per arredare una casa intera? Non c’è una cifra prestabilita. Ognuno ha il suo, dipende dalle proprie disponibilità. Si può arredare un appartamento con gusto anche senza spendere cifre troppo elevate, basta organizzarsi bene e fare attenzione. Per prima cosa occorre fissare il budget che non si vuole superare. Il secondo step è quello di valutare per ogni stanza quali sono componenti d’arredamento indispensabili. Alcuni, come la cucina e almeno un bagno completo, lo sono sicuramente, così come un letto e un armadio di qualità.

Ma gli altri mobili, come detto prima, possono essere magari acquistati in un secondo momento. Meglio una cosa per volta, ma di qualità, per fare della nostra casa una bella casa. E soprattutto, una casa veramente nostra.