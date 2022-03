L’attività fisica è fondamentale per avere un organismo che risponda in modo ottimale alle sue regolari funzionalità. Diminuisce l’invecchiamento ed evita di sviluppare malattie, ma è vero che non tutta l’attività fisica è facile da fare.

Occorre avere del tempo per fare movimento, ma è qui che ritroviamo poi delle attività fisiche semplici da fare, come ad esempio il pilates.

Cos’è il pilates? Molti lo confondono con lo yoga ed altri con esercizi che sono di stretching. In realtà è un sistema di allenamento, con dei passaggi, pose e con movimenti respiratori, che sono specifici e che sono stati studiati per apportare reali benefici all’organismo e alla muscolatura.

Infatti tramite l’uso di questo “sport” troviamo ottimi benefici che modellano il corpo, dimagrendo, che correggono difetti e problemi di postura. Migliora poi l’elasticità della pelle e della muscolatura, oltre a concentrare molto la precisione dei movimenti.

Pensate che il pilates nasce nei primi del 1900 e venne usata sui reduci di guerra per attività riabilitativa. In seguito divenne un allenamento effettuato da atleti e ballerini, ma solo negli ultimi anni è diventata famosa al grande pubblico.

Ci sono poi dei Corsi di pilates che sono seguiti da istruttori che si concentrano sui propri “clienti” in modo da poter avere, in breve tempo, dei risultati ottimali sul corpo. Infatti è una disciplina che unisce attività riabilitative ad allenamento muscolare attento.

Migliora la postura ed elimina i mal di schiena

Siccome è un beneficio che è una delle migliori conseguenze per il corpo umano, vogliamo concentrarci su dei problemi fisici che tutti sviluppiamo, cioè la postura e i dolori alla schiena. Purtroppo oggi perfino i bambini e gli adolescenti, quest’ultimi in modo particolare, sono coloro che hanno serissimi problemi di postura. Le cause sono diverse, ma esso porta ad avere poi dei problemi che sono permanenti.

Infatti una postura errata ci porta a sviluppare patologie digestive, si ha a che fare con muscoli che sono meno sviluppati degli altri. Si diventa disarmoniosi nel corpo e poi ci sono infiammazioni che capitano continuamente nella schiena.

La postura errata ci porta a modificare la spina dorsale e quindi si hanno dei problemi di cifosi, scoliosi oppure del famoso e temuto “collo a tartaruga”, che in una persona diventa un inestetismo grave.

Praticando del pilates è possibile prevenire tali inestetismi e infiammazioni alla schiena, ma se si hanno già questi problemi, allora con dei corsi di allenamento di pilates si ha una correzione e un miglioramento della postura stessa.

Riattiva il metabolismo e fa dimagrire

Il pilates fa dimagrire, ma perché? Non si hanno lezioni stressanti, faticose, dove il cuore inizia a pompare sangue come se fosse impazzito e non si ha il fiatone, quindi come mai fa dimagrire.

In realtà esso si concentra sulla muscolatura e quindi consente di riattivare il metabolismo. Questa è una funzionalità dell’organismo che brucia i grassi e impedisce poi di avere dei depositi di adipe. Nel momento in cui il metabolismo diventa pigro, cosa che capita proprio a causa di inattività sportiva e di cattiva alimentazione, è necessario porre un rimedio immediato e tramite l’uso di pilates si ha questa possibilità.