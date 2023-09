Al Porto Turistico di Roma e a Sabaudia arrivano il Karate e il Judo: il 17 settembre lo Sportcity Day con le Fiamme Gialle

Il grande Karate e Judo arriva al Porto Turistico di Roma e a Sabaudia. Tutto è pronto per Domenica 17 Settembre, quando gli atleti delle Fiamme Gialle daranno vita alla terza edizione dell’evento sportivo “Sportcity Day”. Un evento pensato per i cittadini del Litorale Romano e Pontino, dove si sottolineerà l’importanza dello sport nella vita delle persone e soprattutto dell’attività motoria durante la giornata.

Un evento all’insegna del Karate e il Judo tra Porto di Ostia e Sabaudia

Una manifestazione all’insegna delle Arti Marziali, facendo leva sugli le discipline più praticate in Italia di questo universo sportivo. L’evento si svolgerà su due delle più importanti città del litorale laziale, portando le attività tra il Porto di Ostia e la principale piazza del Comune di Sabaudia, ovvero Piazza Centrale. L’evento, che fuori dal Lazio coinvolgerà anche altre 140 località, si pone l’obiettivo di rendere sportivi gli abitanti delle città italiane.

Sensibilizzare allo sport attraverso i campioni sportivi

Un ruolo determinante, in questa manifestazione, lo avranno i volti dei campioni sportivi. Personalità di vertice nel mondo dello sport e nelle loro discipline sportive, che attraverso la loro storia – agonistica e umana – cercheranno di sensibilizzare la cittadinanza al bello dello sport, sia per mantenere un’ottima salute ma anche per fare importanti esperienze di vita.

Lo sport per facilitare l’inclusione

Lo sport non è solamente un metodo per tenersi in forma o praticare una determinata disciplina per ottenere dei meriti sportivi. Fare attività sportiva è anche sociale, poiché attraverso esso si crea nuova inclusione tra le persone, gruppo e soprattutto nuove amicizie.

I valori dello sport regolano la società, in una fotografia fatta sul modello del rispetto reciproco e di valori che ci conducono alla vita sana. Oltre a un monito per gli adulti, è un evento particolarmente consigliato per i più giovani e soprattutto i bambini.