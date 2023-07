Castel Madama, un giorno senz’acqua: quali sono le zone interessate dal disservizio

È stata Acea Ato 2 ad annunciare che ‘a causa di lavori di manutenzione straordinaria, domani, martedì 4 luglio a partire dalle 8 e fino alle 22, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Castel Madama’. Il disservizio colpirà varie zone della città e, per gestire al meglio la situazione di difficoltà che si verrà a creare, il gestore del servizio idrico ha specificato nel dettaglio quali sono le strade che verranno interessate.

Dove mancherà l’acqua nella giornata di domani, 4 luglio

A registrare una carenza idrica, o anche la totale interruzione saranno in particolare: via Sant’Anna, via della Liberta’, via Empolitana, via Fonte Canoro, via San Sebastiano, via Colle Fiorito, via delle Muratelle, via Pietro Romano, via Colle Passero, via Valle Caprara, via delle Cave, via del Poggio, via Pio La Torre, via Aldo Moro e relative traverse, zone limitrofe.

Predisposto servizio di autobotti: ecco dove

Per cercare di limitare il più possibile i disagi per l’utenza, Acea Ato 2 ha previsto un servizio di autobotti: in via Valle Caprara angolo via Empolitana, via San Sebastiano angolo via Pio La Torre e via Sant’Anna angolo via Colle Fiorito. In una giornata di caldo afoso, nella quale potrebbero registrarsi urgenze specifiche, la società ha anche fatto sapere che ‘in caso di effettiva necessità potrà essere predisposto anche un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente per mezzo del numero verde 800 130 335’.

Lavori finalizzati ad efficientare il servizio idrico in zona

L’interruzione idrica si rende necessaria al fine di svolgere interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta che hanno, tra l’altro, la finalità di efficientare il servizio idrico nelle zone interessate e, quindi, rispondere alle esigenze della cittadinanza. Per quanto il disservizio andrà avanti per l’intera giornata di domani, circa 14 ore, si tratta di lavori che i tecnici dell’Acea Ato 2 ritengono fondamentali.