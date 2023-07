Clienti cacciati dal ristorante a Roma perché il POS non funziona: cosa fare in questi casi

Se il POS non funziona in un ristorante, il cliente cosa succede al cliente che può pagare solamente con carta? Una scena che può capitare a chiunque, soprattutto quando si è in vacanza e indistintamente dal prestigio del locale dove si va a mangiare. A raccontare un analogo episodio è il giornalista Giancarlo Loquenzi, che ne ha parlato in diretta su Radio RAI e ha aperto un dibattito sulla vicenda.

Al ristorante non posso pagare col POS: che succede?

L’episodio che racconta, e che lo ha visto protagonista, è avvenuto all’interno di una bisteccheria di Roma. Il giornalista, uscito con una donna per la serata, sarebbe stato cacciato dal ristorante perché il POS del locale non funzionava e lui non aveva contanti per pagare. Tutto ciò, nonostante fosse un noto giornalista e soprattutto gli antipasti erano già stati portati sul tavolo dei due clienti.

La mediazione non andata a buon fine

Nella vicenda è necessario precisare una cosa: Loquenzi spiega come abbia proposto ai dipendenti del ristorante varie soluzioni al problema. Tutte le possibilità, però, sarebbero state tutte scartate prima dal cameriere e successivamente dal manager di sala. Risultato di tutto ciò? I dipendenti addetti del locale hanno accompagnato i due “clienti” alla porta del proprio ristorante.

Cosa dice in merito il diritto del consumatore?

Come immaginabile, il diritto in questi casi tutela il cliente. Secondo la legge, infatti, dal 30 giugno 2022 i negozianti, gli artigiani e gli studi professionali che non consentono il pagamento col POS, possono essere multati.

Che succede se il POS non funziona al ristorante?

Tra le categorie prese in considerazione dalla legge, come leggiamo, anche quella dei ristoratori. Può capitare, infatti, che il POS non funzioni in una determinata giornata perchè mal funzionante l’apparecchio oppure per mancanza di linea. Come sappiamo, esistono metodi alternativi al pagamento digitale e addirittura al contante.

Per evitare disagi, il ristoratore dovrebbe avvisare prima della consumazione del problema con il POS: sarà lì poi il cliente a decidere se mangiare in quel locale, con il problema specificato, o andare altrove. Esistono poi le soluzioni più semplici, come prelevare al bancomat più vicino e poi tornare a saldare, fare un bonifico digitale oppure pagare il conto tornando al locale il giorno successivo.