Esenzione Tari, chi può non pagare la tassa sui rifiuti e come presentare domanda: requisiti richiesti

La Tari, tassa sui rifiuti, è il tributo che ogni cittadino deve pagare per raccolta e smaltimento della spazzatura e deve essere corrisposta da i proprietari o detentori di locali, ma anche da chi è in possesso di aree scoperte che producono rifiuti.

Sono sottoposti al pagamento di questa tassa tutti coloro che utilizzano o possono usufruire di acqua, energia elettrica e gas e pertanto producono rifiuti. I cittadini romani, ovviamente, non sono esentati dal dover corrispondere questo tributo che si calcola in base ai metri quadrati calpestabili insieme al numero dei componenti che occupano quei locali; al quale si somma poi una quota variabile in relazione a quantità di indifferenziato e differenziata prodotta e smaltita.

Chi ha l’obbligo di corrispondere la Tari

Per rendere ancor più chiaro le disposizioni in materia di raccolta di rifiuti e pagamento della Tari, Ama, società che gestisce il servizio ha specificato anche quali sono le aree che non sono sottoposte all’obbligo di corrispondere questa tassa. Il riferimento è ad aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, sia che si tratti di terrazzi, balconi, posti auto scoperti; di aree non utilizzabili durante l’anno per causa di forza maggiore, e le aree sottoposte a ristrutturazione purchè documentata con Sia o Cila.

Esenzione Tari

Esiste, poi, anche la possibilità di esentare alcune categorie di cittadini, purchè abbiano specifici requisiti che andremo a vedere punto per punto, precisando sin da subito che il termine ultimo per presentare la domanda di esenzione Tari per il 2024 è il 28 febbraio prossimo.

Quali sono i requisiti per non pagare la tassa sui rifiuti

Nell’articolo 17 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti viene specificato che è prevista l’esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti per coloro che occupano i locali a titolo di abitazione principale, sulla base dell’Isee e del nucleo familiare richiedente. L’Isee deve essere di un importo non superiore ai 6.500 euro. E’ importante, inoltre, che il richiedente non abbia debiti sulla Tari o Tares maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel quale si intende richiedere l’esenzione. La richiesta di esenzione deve essere presentata, però, entro i termini stabiliti (quest’anno fissato al 28 febbraio ndr) accedendo dal portale Roma Capitale nella sezione ‘Servizi Tributari’ e, qualora, venga riconosciuta, è valida solo ed esclusivamente per l’anno nel quale è stata fatta richiesta. (Foto di Roma Capitale)