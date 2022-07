Mangia troppo al ristorante ‘All you can eat’: le chiedono di pagare doppio

‘Mangia troppo’, hanno pensato questo. E hanno deciso di farle pagare di più. Un paradosso, se pensiamo, poi, che parliamo di un ristorante ‘All you can eat‘. E non solo, hanno pensato poi che il conto dovesse arrivare a lei, e non al suo fidanzato, perché ‘fuori forma’.

L’episodio di fat shaming

Tutto questo è successo in un locale del Regno Unito. La diretta interessata, Poppy Jones, una tiktoker inglese, ha raccontato tutta la vicenda con un video diventato virale sul web. Da u po’ di giorni infatti, sta girando un trend in cui si condividono gli episodi di fat shaming più imbarazzanti e lei ha voluto condividere il suo.

“Ho mangiato a un buffet all you can eat – racconta la ragazza – ma quando è arrivato il conto mi sono accorta che mi volevano far pagare il doppio“. Il conto dell’ex ragazzo, invece, era giusto. Senza nessuna spiegazione o altro.

Episodi che lei ha raccontato con il sorriso ma che, inevitabilmente, come poi ha riportato l’hanno fatta sentire ‘sbagliata’, ‘inadeguata’ e ‘terribilmente in imbarazzo’.