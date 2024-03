Meravigliosa area naturale protetta tra fauna e flora, luogo ricco di storia e cultura: poco distante da Roma

Un paradiso naturale e storico alle porte di Roma: ecco cosa vi consigliamo di visitare per una gita fuori porta.

Lo abbiamo ribadito in tanti articolo sull’approfondimento turistico, sottolineando come i territori della provincia di Roma nascondono delle bellezze spesso poco conosciute e che meritano di essere visitate dai nostri turisti. Anche all’interno di questo articolo vi parleremo di un posto speciale, che si trova alle porte della Città Eterna e dal nostro Centro Storico distante solamente una quarantina di minuti con la macchina (appena 30 km di distanza).

Alla scoperta della meraviglia naturale alle porte di Roma

Di cosa vi staremo per parlare in questa occasione? Vi racconteremo del Parco dell’Inviolata, una bellissima riserva naturale fuori le porte della Capitale e all’interno del territorio di Guidonia Montecelio. Per arrivarci, dobbiamo recarci nella parte orientale legata al quadrante della provincia di Roma. E’ un patrimonio per tutta la Provincia, vedendo al suo interno importanti bellezze naturali, archeologiche e che raccontano secoli legati alla storia della Città Eterna.

Una passeggiata in quest’area naturale

Nel 1996 l’area naturale dell’Inviolata è stata riconosciuta come parco, proprio perché al suo interno raccoglie un polmone storico e naturale della Città Eterna. L’oasi naturale, come possibile vedere anche su una mappa della provincia di Roma, ricopre un’area importante all’interno delle dinamiche della cittadina capitolina: la famosa campagna romana, da dove arrivano le nostre principali prelibatezze agroalimentari.

La composizione del parco naturale alle porte di Roma

Come hanno confermato diversi studi geografici, il Parco dell’Inviolata si estende per la bellezza di 535 ettari. All’interno di questo immenso spazio, possiamo effettuare bellissime passeggiate tra boschi, affascinanti corsi d’acqua, aree con coltivazioni agricole, pascoli, appariscenti forre tufacee e piccoli laghetti immersi nella selva. Un habitat perfetto per favorire, all’interno di quest’area, la presenza di una folta biodiversità.

Cosa possiamo vedere in questo punto affascinante

In quello che possiamo considerare come un immenso paradiso terrestre alle porte di Roma, troviamo numerose specie provenienti dal mondo vegetale e animale. Come menzionano gli studiosi riguardo il Parco dell’Infiorata, questo spazio è il migliore per conservare le specie, soprattutto animali, all’interno del territorio laziale e soprattutto in un’area che non dista eccessivamente dalla città di Roma.

Passeggiare vedendo piante e animali in questo particolare bosco

Se organizziamo una giornata di trekking con una guida in questo spazio, possiamo imbatterci in numerose particolarità di questo spazio. Tra le specie vegetali che troviamo all’interno del Parco dell’Inviolata, ricordiamo il cerro, il pioppo, il salice, il rosmarino, il ginepro o delle bellissime orchidee.

Le particolarità non si fermano qui, considerato che anche gli animali al suo interno sono di una rarità assoluta. Con un po’ di fortuna, possiamo avvistare i falchi, la poiana, la garzetta, il martin pescatore, il germano reale, i ricci, le volpi, i tassi e i famosi cinghiali della provincia romana.