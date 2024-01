Ondata di arresti per droga a Roma: 15 arresti, 6 a Tor Bella Monaca

Droga a Roma, 15 arresti dei Carabinieri. Operazioni in diversi quartieri della Capitale, sequestrate centinaia di dosi. Ecco tutti i particolari.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito in queste ultime ore tutta una serie di controlli antidroga dai quartieri del centro alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 15 persone.

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack, marijuana e hashish.

Spaccio a Tor Bella Monaca: sei arresti

A Tor bella Monaca, i Carabinieri hanno arrestato nello specifico, in sei diverse attività, sei persone che hanno portato al sequestro di 350 dosi tra cocaina e crack: in via dell’Archeologia i Militari hanno arrestato tre persone tutte italiane, rispettivamente di 21, 47 e 26 anni, tutti trovati in possesso di dosi di cocaina e crack. Un altro 26enne, è stato arrestato invece in via Camassei poiché trovato in possesso di altre 27 dosi di cocaina.

Non solo. Un 30enne originario della provincia di Palermo, al termine di una perquisizione in strada e presso il suo domicilio, è stato trovato in possesso di 156 dosi e denaro contante. E ancora. Un 21enne romano è stato infine fermato alla guida di un’auto e i militari al termine di un accurato controllo lo hanno trovato in possesso di 100 dosi di cocaina.

Le altre operazioni

Come detto però non c’è stata soltanto l’area di Tor Bella Monaca nel mirino dei controlli. Altri 9 soggetti sono stati infatti arrestati in altri quartieri della Capitale: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno ad esempio bloccato tre persone in due diverse attività, al Quarticciolo e al Portuense; in zona San Pietro-Aurelio, ancora, i Carabinieri hanno arrestato altre tre persone.

Quindi la via Flaminia, dove i Militari di Roma La Storta hanno arrestato, in due distinte attività, due soggetti, uno straniero e un italiano, nell’atto di cedere delle dosi di cocaina a due assuntori identificati e segnalati all’Autorità competente. Completa il quadro Via di Portonaccio: qui i Carabinieri di Casalbertone hanno arrestato un soggetto italiano in possesso di diverse dosi di droga, nel corso di un controllo alla circolazione stradale. Tutti gli arresti sono stati convalidati.