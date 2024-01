Pompiere per un giorno, bimbo trapiantato di cuore realizza il suo sogno

David realizza il proprio sogno nel cassetto a Rieti: dopo il trapianto di cuore, diventa pompiere per un giorno.

A Rieti si è realizzato un sogno di un bambino, che per un giorno ha potuto vestire la divisa del pompiere. Il bimbo di nome David, di 11 anni e con un trapianto di cuore alle spalle, ha emozionato la sua famiglia, i cittadini reatini e soprattutto i Vigili del Fuoco operativi nel territorio comunale. L’incontro tra i pompieri e David è avvenuto questa mattina, giovedì 4 gennaio 2024, verso le 10:30.

David realizza il suo sogno: diventa pompiere per un giorno

Il sogno del piccolo si è realizzato quest’oggi, grazie alla disponibilità e la generosità del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco a Rieti, l’ingegner Domenico Petrizza. Petrizza ha accolto David all’interno della Caserma, aprendogli le porte della grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Il giovane prima ha visitato tutta la struttura dove operano i pompieri, poi ha indossato la maglia e l’elmo dei Vigili del Fuoco, che sono il tratto più distintivo del coraggio di questi eroi.

L’esperienza di David nella caserma dei Vigili del Fuoco

David, nella sua giornata all’interno della Caserma dei Vigili del Fuoco, ha potuto visitare i mezzi di soccorso utilizzati dai pompieri nelle loro operazioni. Interagendo con il parco automezzi, è stato immortalato mentre guardava l’autogru e l’autoscala sotto la guida degli operatori della struttura. Inoltre, ha potuto ascoltare la sirena dei pompieri, che lo ha fatto emozionare insieme agli altri presenti.

Il viaggio di David nel mondo dei pompieri

Prima del pranzo con tutto il gruppo dei Vigili del Fuoco, in un menù scelto dallo stesso bambino in maniera eccezionale, il piccolo ha potuto vedere le simulazioni degli interventi operativi e le manovre di soccorso del gruppo Speleo-alpino-fluviali. Visitata anche la Centrale Operativa dei pompieri, con David che ha potuto ammirare tutte le attrezzature utilizzate per gli interventi e soprattutto i bellissimi mezzi nautici utilizzati dai Vigili del Fuoco.