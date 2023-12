Roma, l’ANPI organizza “La crociata dei bambini – Artisti per il disarmo”: una mostra per la pace a Villa Lazzaroni

In un momento storico in cui la guerra è ancora una triste realtà, l’Anpi e l’arte si fanno portavoce di un messaggio di pace e di disarmo. A Roma, presso Villa Lazzaroni, è in corso la mostra “La Crociata dei Bambini: Artisti per il Disarmo”, che riunisce le opere di trentacinque artisti visivi di fama internazionale.

L’evento contro la guerra dell’Anpi Roma

Il titolo della mostra è ispirato alla ballata di Bertolt Brecht, che racconta la storia di un gruppo di bambini che si ribellano alla guerra. L’obiettivo è contrapporre l’innocenza dei bambini agli orrori della guerra, creando uno spazio dove l’arte diventa un potente mezzo di denuncia e di richiesta di pace. Le opere esposte sono realizzate in una varietà di tecniche e stili, ma tutte sono accomunate da un messaggio di speranza e di fratellanza. I bambini sono raffigurati come simbolo di un futuro migliore, un futuro senza guerra.

La mostra organizzata dall’Anpi Roma a Villa Lazzaroni

La mostra è aperta al pubblico fino al 21 gennaio 2024. È un’occasione importante per riflettere sulla necessità di costruire un mondo più pacifico e giusto. La mostra “La Crociata dei Bambini: Artisti per il Disarmo” è un messaggio forte e necessario in un momento storico in cui la guerra è ancora una triste realtà. L’arte, con la sua capacità di comunicare emozioni e idee, può svolgere un ruolo importante nella promozione della pace.