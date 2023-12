Roma si prepara all’Immacolata, Papa Francesco nel Centro Storico e accensione dell’Albero di Natale: cambia la viabilità nella Capitale

Roma si prepara all’Immacolata: accensione dell’Albero di Natale del sindaco Gualtieri e la presenza di Papa Francesco a piazza di Spagna.

Il prossimo venerdì, 8 dicembre, Roma sarà animata da cerimonie e celebrazioni in onore dell’Immacolata Concezione, con il Papa Francesco che guiderà le visite alla basilica di Santa Maria Maggiore e a piazza di Spagna. Parallelamente, nell’atmosfera natalizia, è prevista l’accensione dell’albero di Natale a piazza del Popolo alle 18:00, con la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri e circa 10.000 persone.

La città di Roma si prepara all’Immacolata

Tuttavia, per facilitare le celebrazioni e garantire la sicurezza degli eventi, sono previste varie restrizioni alla viabilità e deviazioni per il trasporto pubblico. Dalle 10 del mattino, diverse strade chiuderanno al traffico, tra cui piazza di Spagna, piazza Mignanelli, via Capo Le Case e via dei Due Macelli. La chiusura riguarderà anche via del Traforo, largo del Tritone e altre vie limitrofe.

Come cambia la viabilità e il trasporto pubblico per l’Immacolata?

Per quanto riguarda la sosta, sono previsti divieti in numerose zone, tra cui via delle Carrozze, via dei Condotti, via Borgognona e via di San Sebastianello. Questi divieti saranno attivi durante l’intera giornata, dalle 10 alle 17. Il trasporto pubblico sarà anch’esso influenzato, con deviazioni e limitazioni per le linee 16, 51, 52, 53, 62, 63, 70, 71, 75, 80, 83, 85, 100, 160, 360, 492, 590, 649, 714, C3, FREE 1 e FREE 2. In particolare, la stazione di piazza di Spagna della linea A della metropolitana sarà chiusa dalle 12.

L’accensione dell’Albero di Natale a Roma

L’accensione dell’albero di Natale a piazza del Popolo comporterà ulteriori restrizioni. Dalle 15, oltre alla piazza, saranno chiuse al traffico viale Gabriele D’Annunzio, via del Babuino e via del Corso (nel tratto compreso tra via della Fontanella e piazza del Popolo), via di Ripetta e via Ferdinando di Savoia. La stazione Flaminio della linea A della metropolitana potrebbe essere chiusa su disposizione della Questura dalle 18.

Le modifiche alle linee autobus di Atac

Nel corso della giornata, anche altre zone della città saranno interessate da chiusure e deviazioni. Via dei Fori Imperiali sarà pedonalizzata con deviazioni per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Porta Portese vedrà deviazioni festive per le linee 170, 719 e 781. Infine, il mercato di Natale in viale della XVII Olimpiade comporterà la chiusura al traffico dalla mattina alle 17, con deviazioni per le linee 053 e 982.

Le chiusure al traffico nella Città Eterna

In occasione dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, via Tiburtina sarà chiusa tra piazzale Tiburtino e via dei Marrucini. La linea di bus 71 sarà deviata su via De Lollis e via dei Ramni. Si consiglia a residenti e visitatori di pianificare con attenzione gli spostamenti in queste zone, considerando le chiusure stradali e le deviazioni del trasporto pubblico, per garantire un’esperienza senza intoppi durante le celebrazioni dell’Immacolata e l’accensione dell’albero di Natale.