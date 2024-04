Roma: topo d’auto si aggira tra i veicoli in sosta nel pomeriggio di Pasqua

Approfittando del giorno di Festa ha iniziato ad aggirarsi in modo sospetto tra i veicoli in sosta. A notarlo i Carabinieri che lo hanno bloccato: ecco cosa aveva indosso. Il fatto a Roma.

Ieri pomeriggio, in Via Sistina, a Roma, un uomo è stato fermato dai Carabinieri di Roma Vittorio Veneto poiché è stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune auto e moto in sosta. Evidentemente, approfittando della giornata di Festa, e considerando le famiglie impegnate nei tradizionali pranzi di Pasqua, aveva pensato di mettere a segno qualche colpo “facile”. Ma non aveva fatto i conti con i Militari dell’Arma: i Carabinieri, ad ogni modo, dopo averlo trovato in possesso di alcune chiavi artigianali utilizzate per forzare le serrature, cacciaviti, forbici e diversi mazzi di chiavi di auto e moto, lo hanno portato in Caserma e denunciato alla Procura della Repubblica.