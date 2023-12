Roma Tre, vandali attivi nei Dipartimenti: distrutte numerose macchinette dello snack

Nuovi episodi vandalici all’interno dei Dipartimenti di Roma Tre: ignoti scassinerebbe le macchinette snack per prendere le monetine.

Brutto risveglio per gli studenti dell’Università degli Studi di Roma Tre, che questa mattina hanno trovato numerose macchinette degli snack non funzionanti. A renderle inoperative quello che appare come un vero e proprio atto vandalico, che di fatto le ha gravemente danneggiate fino a non farle funzionare. Un fatto che, sentendo la voce degli studenti, si starebbe verificando con sempre maggiore frequenza nei Dipartimenti dell’Ateneo.

Danneggiate le macchinette dello snack nei Dipartimenti di Roma Tre

La segnalazione ci arriva da Lorenzo Di Mattia, attuale Consigliere degli Studenti con la lista di Progetto Roma Tre. In un fenomeno che già si era presentato in passato, il rappresentante studentesco ci evidenzia lo stato di una macchinetta snack presente nella Scuola Lettere Filosofia e Lingue di via Ostiense 236. Come visibile dalle foto, cui si vede anche il pronto intervento dei tecnici, i presunti vandali si sarebbero accaniti sui distributori dello snack e delle bevande calde, puntando la casa contenente le monete per erogare i prodotti.

Vandali in cerca di monetine a Roma Tre?

L’agire sembra sempre il solito da diverse settimane, tanto che i presunti vandali delle macchinette snack sarebbero arrivati a colpire in quasi tutti i Dipartimenti presenti a Roma Tre. Dello scassinatore non c’è ancora un volto, ma resta la convinzione di come servano degli interventi sulla vicenda, anche per l’utilità di queste macchine all’interno della comunità accademica.

L’utilità delle macchinette snack nei Dipartimenti

Il disagio lo vivono, in primis, gli studenti universitari. Questo soprattutto nei casi di ragazzi con corsi serrati e attaccati per gran parte della giornata, che magari hanno solo il tempo di sganciarsi pochi minuti da un’aula per andare al bagno e prendersi una bevanda calda alla macchinetta. Idem gli studenti delle varie biblioteche presenti nell’Ateneo, che preferiscono non effettuare prolungate pause dallo studio per le file ai vari bar nel quadrante Ostiense.