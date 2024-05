Caduta durante l’allenamento, paura per tre pattinatrici su ghiaccio in ritiro con la Nazionale

Tre pattinatrici della Nazionale cadono in bicicletta durante un allenamento: le donne stavano percorrendo la strada fra Gaeta e Sabaudia.

Momenti di paura per tre atlete della Nazionale azzurra, campionesse italiane nella disciplina del pattinaggio sul ghiaccio. Le tre ragazze si trovavano in ritiro con la Nazionale italiana, quando hanno avuto un piccolo incidente stradale sulle strade di Gaeta. Per motivi ancora non chiari, le ragazze sarebbero cadute rovinosamente con la propria bicicletta, con il mezzo di trasporto utilizzato per una sessione di allenamento su strada.

Pattinatrici sul ghiaccio cadono in allenamento a Gaeta

A portare soccorso alle tre atlete, sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri. Le ragazze fortunatamente non hanno riportato gravi traumi, se non qualche escoriazione sulle gambe e le braccia per l’impatto con il brecciolino. Secondo le prime ricostruzioni, le giovani atlete erano partite in bicicletta da Gaeta, con l’intenzione di raggiungere la località di Sabaudia a oltre 50 chilometri di distanza. Un percorso molto lungo e faticoso per l’allenamento (ci vogliono tre ore e mezza per percorrere la distanza tra i due Comuni pontini), complicato ulteriormente dal percorso scelto per effettuare questa tratta: la Flacca, una strada dove in più occasioni si sono verificati incidenti – anche mortali – ai danni di ciclisti.

La caduta delle atlete a terra

Forse il manto stradale bagnato o unto d’olio, avrebbe fatto perdere l’equilibrio a una delle giovani sulla bicicletta: un episodio che avrebbe creato un effetto domino, facendo cadere anche le compagne di squadra. I militari dell’Arma hanno portato subito i soccorsi alle ragazze, accertandosi come non si fossero fatte male e mobilitando un’ambulanza per verificare le condizioni delle atlete azzure: anche i paramedici intervenuti, hanno verificato come si trattasse di una caduta che aveva provocato delle lievi, quanto fastidiose, escoriazioni alle giovani. Passata la paura e con qualche giorno di riposo per far rimarginare le ferite, le pattinatrici potranno tornare ad allenarsi in vista delle gare nazionali e internazionali che le vedranno impegnate nelle prossime settimane.