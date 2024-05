Spari a Roma, agguato a pluripregiudicato a Corviale: grave 56enne

Spari per le strade di Roma: dopo pranzo, agguato ai danni di un pluripregiudicato all’interno del Serpentone di Corviale.

Sangue per le strade di Roma. Dopo pranzo, un probabile agguato è stato messo in una zona dell’XI Municipio. Dei proiettili esplosi da un’arma da fuoco avrebbero raggiunto un uomo, risultato essere pluripregiudicato per diversi problemi con la giustizia. I rumori degli spari hanno attirato subito l’attenzione dei residenti nelle case popolari, che hanno immediatamente chiamato il 112 e chiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere la persona che stava perdendo copiosamente sangue dai fori di proiettile sul corpo.

Agguato a Roma: spari all’interno del Serpentone di Corviale

Il rumore li spari è rimbombato nella mastodontica struttura del Serpentone dopo l’ora di pranzo. Molti residenti dalle finestre hanno sentito dei forti spari, quando l’orologio ancora non aveva raggiunto con le lancette le ore 14. Un uomo si trovava in una pozza di sangue a largo Pio Fedi, una delle piazzette che sorgono proprio sotto la struttura residenziale nel cuore del territorio Portuense in XI Municipio.

Agguato al Serpentone di Corviale: la persona ferita

Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine, insieme all’ambulanza. Al momento del riconoscimento, la persona ferita è risultata essere un uomo pluripregiudicato di 56 anni. Non è stata ancora chiarita la dinamica di come sia stato raggiunto dai proiettili, tantomeno chi abbia sparato e le motivazioni che lo abbiano spinto a compiere questo tentato omicidio. Sulla vicenda, stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Camillo, in codice rosso. Dalle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da quattro colpi di pistola mentre si trovava in piazza Pio Fedi. Al momento, le autorità non escludono nessuna pista, anche se sembra palese come dietro il gesto si nasconda la regolazione di conti.