Schermitrice 17enne violentata da tre atleti: “La mia vita è rovinata, davanti a me vedo il buio”

Il legale della 17enne ha denunciato una presunta inerzia da parte della Procura senese – come riferisce Tgcom24 – che non avrebbe attivato il codice rosso. Dal canto suo la Procura ha respinto ogni accusa, ricostruendo le attività d’indagine che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei due atleti coinvolti nella vicenda. La Procura ha “fermamente respinto le accuse di inerzia pubblicamente mosse e in particolare di inosservanza delle norme sul codice rosso“.

Il legale ha denunciato anche la mancata sospensione degli atleti da parte di Federscherma, che ha prontamente replicato: “Non possiamo sostituirci alle autorità giudiziarie. Non abbiamo i poteri per indagare su ipotesi di reato gravi come questo. Su quali basi possiamo sospendere gli atleti indagati oggi? Serve almeno un provvedimento cautelare per farlo.”