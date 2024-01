Settecamini e Case Rosse: mille firme per prolungare la Metro B

Con una raccolta firme di 1000 adesioni, il quartiere di Settecamini chiede l’estensione della linea della Metro B di Atac.

Mobilitazione dei cittadini a Roma Est, che chiedono ormai da tempo l’estensione della Metro B per includere anche le fermate di Settecamini e Case Rosse. Nel progetto urbanistico su linea metropolitana di Roma, la “B” da progetto doveva includere un passaggio nel territorio di Settecamini: passaggio che poi, con il passare degli anni, non si è mai concretizzato.

Settecamini e Case Rosse chiedono il passaggio della Metro B

L’idea di rivoluzione urbanistica a Roma Est è stata lanciata dai Comitati di Quartieri di Case Rosse e Settecamini, che chiederebbero l’installazione di una stazione metropolitana proprio in quest’ultimo quartiere. Al momento, i CdQ avrebbero raccolto circa mille firme, con i residenti che vorrebbero una mobilità più agevole per entrare nel Centro Storico dal loro quartiere.

Una fermata della Metro B a Settecamini: perchè?

La richiesta di una fermata della Metro B è legittimata anche dall’attuale situazione della viabilità a Roma Est. I residenti sono esausti delle continue congestioni del traffico a via Tiburtina, in una situazione che si vorrebbe alleggerire attraverso l’installazione di una mobilità su ferro efficiente. Peraltro, una simile modifica della Metro B seguirebbe gli aggiornamenti urbanistici del quadrante Tiburtina previsti da qui ai prossimi anni.

Una fermata della Metro B a Settecamini: non basta la mobilità su bus

Come sottolineano i residenti di questi due quartieri romani, gli autobus messi a disposizione da Atac non bastano per soddisfare la richiesta di queste due zone capitoline. Attualmente i quartieri sono attraversati dal passaggio dello 040, 041 e 043: troppo poco per un servizio pubblico che deve dare il proprio conto a 22 mila residenti da Settecamini e Case Rosse. Dopotutto grandi investimenti sono previsti nel quadrante del Tiburtino e un adeguamento dei mezzi pubblici per la zona sono sperati, soprattutto per una graduale centralità che queste zone raggiungeranno all’interno della città di Roma.