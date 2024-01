Talenti, cittadini si uniscono per sostenere Roberto: dalla tenda alla speranza per una nuova vita

Talenti si mobilita per far passare un Natale e un Capodanno sereno a Roberto Mascioli, clochard del quartiere.

La storia di Roberto Mascioli, 58enne italiano e senza fissa dimora nel quartiere di Talenti, è una di quelle situazioni che tocca il cuore delle persone e in particolare i romani. L’uomo, che oggi vive in una tenda lungo via Ugo Ojetti, da alcuni residenti molto generosi ha ricevuto un inaspettato regalo di Natale, oltre a un aiuto che lo torna a far sperare per delle condizioni di vita migliori.

La storia di Roberto nel quartiere Talenti

L’uomo, dopo alcuni problemi con la giustizia e la droga, da diverso tempo è costretto a vivere come senza fissa dimora all’interno del quartiere. Nonostante ciò, la sua storia ha toccato il cuore dei cittadini di questa zona, che in qualche modo hanno voluto rendere più sereno il Natale di Roberto e provare a dargli una seconda possibilità per riscattarsi in una vita fatta di errori, solitudine ed emarginazione.

La storia di Roberto

I problemi di Roberto, come racconta Il Messaggero, iniziano con la morte della mamma, una famosa sarta della zona e che creava abiti per il mondo dello spettacolo italiano. La scomparsa del genitore porta l’uomo verso l’utilizzo della cocaina, prima come consumatore e successivamente come persona attiva nell’attività di spaccio. Proprio questa esperienza criminale, nata dopo un incontro con una banda criminale del Perù, lo porterà per due volte in carcere e successivamente a vivere per strada per mancanza di soldi e una casa propria.

I regali di Natale per Roberto dai residenti di Talenti

La storia di Roberto è fatta di sbagli, voglia rialzarsi, cadute, ma soprattutto lo spirito di non mollare mai nonostante una vita molto complicata. I residenti per questo Natale non lo hanno dimenticato, portandogli mangiare, coperte e tanto affetto. Un gesto molto apprezzato dallo stesso senzatetto, che attraverso Facebook ha voluto esprimere il proprio gradimento e un ringraziamento verso le persone che stanno provando ad aiutarlo.