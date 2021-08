Via Trionfale chiusa al traffico: carreggiata allagata

Insieme alla sveglia, questa mattina, i residenti del quartiere Trionfale hanno dovuto affrontare un allagamento sul manto stradale. Alle 7,40 circa gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma sono dovuti intervenire al civico 165 di via Trifonale per una copiosa perdita d’acqua dalla carreggiata della medesima via.

Per fronteggiare i danni ed evitare incidenti gli agenti hanno chiuso Via Trionfale , nel tratto tra Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto a Circonvallazione Trionfale. Le ultime informazioni per la viabilità ci annunciano la chiusura al traffico pedonale e veicolare di Via Trionfale, tra il civico 165 fino a Via Plotino.