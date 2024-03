Violenta tromba d’aria sull’aeroporto: danni alla struttura e segnali divelti

La violenta tromba d’aria si è abbattuta nella notte sull’aeroporto di Trapani Birgi, con raffiche di vento che superavano i 150 chilometri orari.

Al momento sono al lavoro i manutentori di Airgest.

Violenta tromba d’aria sull’aeroporto

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta questa notte sull’aeroporto di Trapani Birgi. Le raffiche di vento, di oltre 150 chilometri orari, hanno divelto alcuni segnali, degli alberi e delle coperture in lamiera.

Al momento sono al lavoro i manutentori di Airgest che stanno operando per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco che stanno creando dei percorsi alternativi per poter garantire i voli in partenza già da questa mattina. “Invitiamo i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dal terminal, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura”, ha fatto sapere il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.