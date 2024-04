Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 aprile

Primi accenni di primavera a Roma, dove oltre agli eventi indoor di aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Secondo weekend di aprile a Roma, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 13 e domenica 14 aprile sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di aprile sarà dedicato principalmente alle visite gratuite ai Musei civici di Roma. Tante altre le iniziative, però, che intrattengono visitatori, turisti e cittadini romani durante le prime giornate di primavera nella Capitale.

– Asian Film festival 2024

Compie 20 anni l’Asian Film Festival che nel 2024 porta il cinema orientale a Roma dal 10 al 17 aprile. Giunto alla sua 21esima edizione, per la prima volta verranno proiettati film dalla Mongolia e dal Nepal. Accanto ai nomi già noti della regia asiatica, ci saranno anche le sezioni Newcomers, il Concorso, il Fuori Concorso. L’appuntamento questo weekend è con l’Asian Film Festival 2024 presso il Cinema Farnese Arthouse. Programma completo su asianfilmfestival.info.

– “Artificial. Dialogo tra uomo e macchina” all’ExGarage

Ben 13 artisti interpreteranno sabato 13 e domenica 14 aprile il dialogo uomo-macchina all’ExGarage di via Prenestina. L’occasione è la mostra “Artificial“, in cui si parlerà di intelligenza artificiale via pittura e scultura. La mostra esplora quest’ambito dal 12 aprile al 18 maggio 2024 ed è curata da Beatrice Bocci. Info su yesartitaly.it.

– FrankenBierFest a Villa Torlonia

Tre giorni dedicati alle tradizioni gastronomiche tedesche presso La Limonaia di Villa Torlonia: birra, gastronomia tipica, mostre fotografiche con la nuova edizione del FrankenBierFest. Non solo cibo e delizie per il palato, sarà possibile associare al gusto anche il piacere di scoprire anche la mostra fotografica che racconta, attraverso le immagini gli usi, i costumi e le più folkloristiche tradizioni di quest’angolo di Germania. A QUESTO LINK tutti i dettagli sull’evento.

– Eventi: Comix Park a Guidonia

Quinta edizione di Comix Park, l’evento più nerd della Valle dell’Aniene. Tre giorni di allegria e passione con tante attività e intrattenimento per tutti. In programma infatti ci saranno: concerti con musica giapponese, sfilate cosplay, incontri per scoprire il mondo dei doppiatori, karaoke, spettacoli dal vivo, area fantasy, street food, giochi interattivi. Dal 12 al 14 aprile a ingresso gratuito. Tutte le info A QUESTO LINK.

– “La Mazziniana 2024” a piazza Mazzini

Torna nel centro di Roma la nuova edizione de La Mazziniana, un evento di tre giorni firmato da Sylvia Delfino. Giunta alla sua seconda edizione e ambientata nel quartiere Mazzini-Prati, i quattro angoli di piazza Mazzini saranno dedicati per l’occasione ad attività socioculturali e dibattiti. Non mancherà l’appuntamento con un’area commerciale e stand per la degustazione. Appuntamento dal 12 al 14 aprile, con orario dalle 10 alle 19.30. Ingresso gratuito e info disponibili A QUESTO LINK.

– Gregorio VII Street Food

Il tour 2024 del TTSFood per la prima volta farà tappa a Gregorio VII, più precisamente in Largo Cardinal Clemente Micara. Una brigata di 23 selezionatissimi street chef scenderà in campo per darsi battaglia tra padelle e fornelli caldi al punto giusto.

Il tutto per offrire il meglio dello street food del momento. Gli street chef racconteranno la Penisola attraverso straordinarie rivisitazioni, come:

Panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura

Panini con delizie di pesce, tonno e polpo arrosto

Frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà

Cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace

Bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made

Olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani

Hamburger di razza maremmana

Arrosticini di pecora cotti alla brace

Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti

Caciocavallo ragusano fuso con mortadella alla brace

Sarde alla beccafico ed involtini di melanzana

Carciofo alla giudia, porchetta calda

Ingresso libero, tutti gli aggiornamenti e le informazioni su www.ttsfood.it

– Mercatino del Collezionismo e dell’Artigianato al Da Vinci

Sabato 13 e domenica 14 aprile si ripete il più longevo degli eventi del Da Vinci. Cinquante espositori di Roma e provincia metteranno in mostra vere e proprie opere d’arte al Parco Da Vinci che richiamano la maestria di antichi artigiani. E che rispondono anche alle richieste di tanti appassionati collezionisti, con brand tra i più noti e ricercati a livello internazionale. Gli eventi sono da considerarsi annullati in caso di maltempo. Info su parcocommercialedavinci.com.

– “Hilde in Italia” al Museo di Roma in Trastevere

Fotografa d’arte e al contempo vera pioniera della fotografia di strada o street photography, Hilde Lotz-Bauer ha fotografato l’Italia negli anni ’30. Facendo in questo modo arrivare fino a noi immagini uniche della vita della gente comune, dei luoghi e dei tesori artistici italiani. Di queste, in mostra, sono esposte un centinaio di fotografie che giungono:

dall’Archivio Hilde Lotz-Bauer a Londra

dall’Istituto Max Planck – la Biblioteca Hertziana di Roma

dal Kunsthistorisches Institut a Firenze

dalla collezione del fotografo Franz Schlechter a Heidelberg

Fino al 5 maggio. Tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti potete trovarle su www.museodiromaintrastevere.it. Ingresso gratuito per i possessori della MIC CARD.

– Grandi film e incontro con Micaela Ramazzotti allo Spiraglio Film Festival

Sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, si svolgono le ultime due giornate della quattordicesima edizione de Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale. Sabato 13 aprile alle 19 proiezione di Felicità, primo film da regista di Micaela Ramazzotti che poi sarà presente nel dibattito successivo alla proiezione su famiglie disfunzionali e cinema. A seguire, sempre sabato sera, Sull’Adamant di Nicholas Philibert, Orso d’Oro al Festival di Berlino 2023. Programma completo: www.lospiragliofilmfestival.org

– I 100 anni del Quartiere Coppedè

Per celebrare i 100 anni del quartiere Coppedè, la Galleria SpazioCima in via Ombrone, propone con l’iniziativa “Coppedè: et Lux in Tenebris”, a cura di Antonio E.M. Giordano e Roberta Cima, una serie di eventi che, dal 3 aprile e fino a luglio coinvolgeranno il territorio tra mostre, concerti e spettacoli all’aperto. Si inizia con gli scatti dedicati alle suggestioni del quartiere dal fotografo Raffaele Canepa. Ingresso libero. Maggiori info a questo link.

– Arriva Slurp: musica dal vivo e street food

Si terrà a Roma, in Piazza Cina all’Eur, “Slurp, Festival della Musica e del Cibo di Strada” il 12, 13 e 14 aprile. Organizzato dall’Associazione Senza Schemi e dall’Associazione Gente di Strada con gli allestimenti di Kiosko Allestimenti e con il Patrocinio del Municipio IX di Roma, Slurp conta su tre giorni di musica dal vivo continua e prelibati piatti regionali e internazionali.

La musica c’è ogni giorno a diversi orari con concerti ogni pomeriggio e sera. Il dj set è affidato a OkValex, LeoSol è artista supporter. Venerdì 12 aprile alle 18, Duo Desapego, duo di chitarra acustica, e alle 21 Gangst Agroove con musica Pop Modern, R&B, Hip Hop.

Sabato 13 Aprile alle 18 aprono le Broken Inside, girls of Rock anni 90/2000, alle 21 sarà la volta di Luca Vicari & Anime Latine, Tribute band di Lucio Battisti. Domenica 14 Aprile alle 17 aprono le Flowing Chords, coro multi stilistico, e dalle 21 Rino Gaetano Band, tribute band di Rino Gaetano.

Tra gli espositori si può fare un viaggio nell’enogastronomia internazionale dall’asado argentino ai piatti messicani fino ai cibi ungheresi e alla birra artigianale tedesca. Significativo anche l’offerta nazionale di street food, dalle olive ascolane preparate sul momento dallo chef di Ascoli Piceno, alla pasticceria di strada come le crepes, alle pucce salentine, ai polpi arrostiti, agli arancini e piatti tipici siciliani, e l’immancabile regina dello street food romano: la porchetta di Ariccia. Per i giovani non mancheranno hamburger di ogni tipo, anche gourmet. Ingresso gratuito.