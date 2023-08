Ztl Fascia Verde a Roma, proroghe in arrivo per diesel Euro 4: cosa sta succedendo?

La Giunta Gualtieri comincia ad allentare sulla proposta di ZTL Fascia Verde a Roma. Secondo alcune voci di corridoio interne al Campidoglio, l’Amministrazione sarebbe pronta a formalizzare una proroga per la circolazione delle automobili diesel Euro 4. Dopo le considerevoli proteste dei cittadini e le conseguenti raccolte firme, l’Amministrazione prova ad allentare le tensioni con la cittadinanza per la norma sulla “green mobility”.

Gualtieri allenta la presa sulla ZTL Fascia Verde a Roma

Secondo le voci interne al Campidoglio, le automobili a diesel Euro 4 potrebbero essere bandite dalla “Fascia Verde” solamente dal 2024.Un ragionamento di buon senso, che però potrebbe vedere ulteriori slittamenti a seconda della forza legata all protesta cittadini contro la “Green Mobility” a Roma. Ma attorno a questa tematica, nelle prossime settimane potremmo vedere uno stravolgimento dell’intera proposta politica partorita dalla Giunta comunale.

Cosa accadrà ai veicoli più inquinanti?

Anche su questa tipologia di autovetture, il sindaco Gualtieri allenta il mordente. Niente più esclusione a prescindere dalla zona di “Fascia Verde”, ma delle semplici regole da dover rispettare. Questi veicoli, per ciascuno, avranno massimo 60 accessi all’interno dell’area green. Tra le proposte emerse sempre in sede di Giunta, si valuta anche l’accesso per quelle automobili inquinanti sotto i 4 mila chilometri.

Il dialogo tra Roma Capitale e Regione Lazio

Grazie a un costante dialogo tra il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore Francesco Rocca, il Centrodestra avrebbe – a sua volta – ammorbidito gli attacchi verso il primo cittadino romano. Tra le due cariche istituzionali c’è pieno dialogo, in un binomio che sembra voler guardare a una graduale svolta “green” del territorio. Tutt’altra cosa in confronto agli iniziali piani del Partito Democratico e la Giunta di Centrosinistra, che ambivano in un repentino cambio di marcia grazie a una manovra – oggettivamente – non compresa dalla gran parte della cittadinanza di Roma per una simile svolta cittadina.