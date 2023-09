Il miglior pane di Roma, croccante fuori e morbido dentro: la classifica del Gambero Rosso

La dichiarazione è tanto banale quanto reale: Tra gli alimenti più buoni e più consumati sulle tavole italiane, c’è sicuramente il pane. Bianco, integrale, di segale, a lievitazione naturale, multicereali, baguette, ciabatta, all’olio, al latte, al burro al sesamo. Ma la lista è assai lunga perché con il tempo sono nate diverse varietà di pane per rispondere alle richieste del mercato.

In Italia si organizzano sagre e feste per celebrare il pane

Viene celebrato come alimento ‘principe’ del menù, al punto che vengono organizzate sagre e feste in suo onore. Tra le altre cittadine che promuovono iniziative a riguardo, c’è Genzano che nei prossimi giorni, il 17 e 18 settembre darà vita alla festa del pane casareccio. Ci sono anche città insignite del titolo di ‘Città del buon Pane’, si tratta di Giaveno, ma c’è anche il Comune di Ceraso, Niella Tanaro, Trentinara. Tutti attestati dell’importanza che il pane ricopre per gli italiani.

Il Gambero Rosso ha attribuito a cinque panifici romani il riconoscimento dei Tre Pani

Per mangiare il miglior pane d’Italia, però, bisogna raggiungere Roma. A stabilire che la capitale detiene il primato in materia è stato il Gambero Rosso. È stato quest’ultimo a insignire cinque panifici romani dei Tre Pani, un riconoscimento, quello massimo consegnato dalla casa editrice italiana specializzata in enogastronomia che ha inserito i panifici nella ‘Guida Pane e Panettieri d’Italia 2024’.

Panificio Bonci

Nel top 5 c’è il Panificio Bonci in via Trionfale, nel quale la clientela può trovare i più svariati tipi di prodotti di pane bianco, di grano duro, multicereali e anche quello con farina di enkir e finanche al cioccolato. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta per i golosi estimatori del prodotto. Ma oltre al pane Bonci è estremamente noto per la sua pizza sia essa bianca o marinara. In una vetrina di leccornie non possono mancare i dolci: dal tipico maritozzo romano, alle crostate e tanti altri prodotti per la prima colazione.

Forno Roscioli

In via dei Chiavari nel centro storico della Capitale, tra gli splendidi monumenti storici, tanti turisti, ma anche romani non mancano di fare tappa al Forno Roscioli dove è possibile degustare una prelibatissima piazza bianca romana. Il pane che propone ai suoi clienti varia tra quelli che si differenziano a seconda del lievito utilizzato per la preparazione, della consistenza, siano essi ben lievitati ed estremante morbidi oppure compatti e croccanti, ma anche sciapo, di pan brioche, di kamut. E non manca, anche in questo caso, una grande varietà di dolci di ogni tipo.

Tulipane

Tulipane, in via del Pavone, invece, dimostra una particolare attenzione anche alla cura della forma del pane, dei dolci e delle pizze in vendita. Nella sua varietà di prodotti che vanno dalla pagnotta di farro, a quella di perciasacchi, a quello di grano siciliano, si evidenzia una forma impeccabile, sia che si tratti di filoni sia di pagnotte. Propone, inoltre, particolari prodotti anche a seconda della stagione tra i quali il pane con salsiccia o anche quella con broccoletti e mandorle. Non mancano inoltre i dolci, avendo una pasticceria capace di rispondere alle richieste di qualsiasi palato.

Triticum Micropanificio Agricolo

In via Giuseppe Peano, spicca un negozio non grande per dimensioni, ma sicuramente per qualità, si tratta del Triticum Micropanificio Agricolo. I suoi prodotti variano tra il pane di campagna, che comprende farina di segnale e tipo 2, quello ai cinque cereali, di grano duro e di farro. Vanta la produzione di uno dei pan bauletto più ricercati e più buoni di Roma e, non mancano, dolci di ogni genere per la colazione.

Lievito Francesco Arnesano

L’ultimo solo in ordine di esposizione è Lievito Francesco Arnesano in via Simone Martini che può contare su un laboratorio estremamente tecnologico. Nonostante questo, però propone ai suoi clienti prodotti della tradizione: pane integrale di farro e avena, di grano duro e anche un pane condito. Immancabile anche la pizza e i supplì, ai quali si sommano anche prelibate polpette. Anche in questo caso la scelta dei dessert è notevole.