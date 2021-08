Pesce: i più importanti benefici sulla salute

Il pesce è da sempre elencato tra gli alimenti che fanno bene alla salute e fin da bambini ci sentiamo dire che mangiarlo fa bene alla vista, o ci fa diventare intelligenti. La scienza è un po’ più complicata di così, naturalmente, ma conferma che il pesce è un elemento importante in una dieta equilibrata: scopriamo in che modo.

Ricco di sostanze nutrienti

Il pesce è conosciuto come un alimento dall’alto valore nutrizionale, in quanto contiene tantissime sostanze utili per il nostro organismo. Tra queste troviamo zinco, ferro, selenio e proteine ad alto valore biologico. Può quindi essere una buona fonte di proteine, più salutare di altri tipi di carne in quanto non contiene grassi saturi.

In particolare, i pesci oleosi o grassi contengono anche vitamina D e acidi grassi omega-3, entrambe sostanze fondamentali per la nostra salute. La vitamina D è necessaria per l’assorbimento del calcio e la salute delle ossa. È prodotta dal corpo quando esposto al sole: per questo, specialmente in inverno, ottenerla da alimenti come il pesce può aiutarci a evitare carenze.

Gli acidi grassi omega-3, invece, non sono prodotti dall’organismo e devono quindi essere assunti tramite un’alimentazione sana. Secondo alcuni studi, gli omega-3 proteggono da una varietà di disturbi come depressione, alcuni tipi di tumore e infiammazione dei tessuti.

È bene quindi consumare pesce grasso almeno una volta alla settimana, cercando al supermercato o sul volantino Sapore di Mare prodotti come salmone, sardine, tonno o sgombro e integrandoli regolarmente nella propria dieta.

Riduce il rischio di alcune malattie

Secondo diversi studi, chi consuma molto pesce ha un minor rischio di essere colpito da infarto, ictus o altri problemi cardiovascolari. Questo alimento è infatti considerato uno dei più salutari per il cuore.

Anche il cervello trae dei benefici quando consumiamo pesce. Questo alimento rallenterebbe infatti il declino mentale dovuto all’età, riducendo anche il rischio di Alzheimer. Alcuni studi mostrano poi che chi mangia pesce una volta a settimana ha più materia grigia.

Un’altra condizione comune che si presenta meno frequentemente nei più voraci consumatori di pesce è la depressione. Ancora una volta, sono gli omega-3 a venirci in aiuto: è stato addirittura dimostrato che, se assunti in combinazione con gli antidepressivi, ne aumentano notevolmente l’efficacia.

Migliora la salute degli occhi

Tante volte la saggezza popolare ha un fondo di verità, come in questo caso: il pesce fa decisamente bene agli occhi, grazie sempre agli omega-3. Assumerne le quantità giuste è importante fin da bambini, in quanto contribuisce al corretto sviluppo delle capacità visive nella prima infanzia.

Gli omega-3 aiutano anche a prevenire la degenerazione maculare senile, che causa problemi di vista o cecità negli anziani. Diversi studi mostrano che mangiare pesce regolarmente riduce questo problema anche del 40-50%.

Potrebbe migliorare la qualità del sonno

Le cause per cui tanti di noi hanno problemi a prendere sonno sono numerose e complesse, ma gli esperti ritengono che una di queste sia la carenza diffusa di vitamina D. Come abbiamo già accennato, il pesce grasso è un’eccellente fonte di questa sostanza e può quindi contribuire a farci riposare meglio. In uno studio condotto negli Stati Uniti, i soggetti che avevano consumato salmone tre volte a settimana hanno mostrato miglioramenti sia nella qualità del sonno che nello svolgimento delle attività quotidiane.

Questi sono soltanto alcuni dei principali benefici del pesce, un alimento sano e spesso presente nelle diete delle popolazioni più longeve al mondo. Dalla nostrana dieta mediterranea a quella giapponese, infatti, il pesce è spesso citato tra le ragioni per cui l’aspettativa di vita di chi le segue è generalmente alta.

In particolare quando si tratta di acidi grassi omega-3 e di vitamina D è dunque indispensabile assumerne quantità adeguate per mantenersi sani e in forma più a lungo.