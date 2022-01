Gioco d’azzardo online, ricordiamoci sempre della sicurezza!

È molto probabile che, passeggiando per strada, guidando la vostra automobile, navigando in rete oppure sfogliando un quotidiano nazionale e/o locale, vi siate imbattuti in un certo numero di pubblicità. È più che normale e poi, come si suol dire, la pubblicità è l’anima del commercio stessa!

Tra i vari tipi di comunicazioni nei quali ci si potrà imbattere, ve ne saranno anche alcuni con scopi più sociali o responsabili in ogni senso. In generale, quindi, possiamo dire che uno di questi maggiori temi è senza alcuna ombra di dubbio la sicurezza. Una tematica che, oltre ad essere presente sulle strade, in questi ultimi tempi sempre più informatizzati ed online corre in rete.

Tutto questo è dovuto, oltre al noto passare degli anni, soprattutto alla comparsa del Covid – 19 che, a partire dalla prima metà del 2020, ha portato sempre più persone a trascorrere ancora più tempo online di quanto prima non facessero. Anche e soprattutto i meno avvezzi alla tecnologia si sono trovati “obbligati” a compiere questo passo soprattutto se volevano continuare a lavorare e se volevano far trascorrere il tempo quando si è parlato di quarantene e regioni colorate.

Studenti, lavoratori, professionisti di ogni settore, pensionati, disoccupati, minorenni e maggiorenni, insomma tutte le categorie di persone che compongono una determinata popolazione, sono dunque sbarcate in rete in massa per continuare a svagarsi, a studiare, a lavorare, a comunicare e così via.

Tra i maggiori svaghi di quel periodo, e che continuano fino ad oggi, vi sono dunque i giochi d’azzardo in rete che, a causa della chiusura dei casinò, delle sale bingo, degli ippodromi e degli altri luoghi del gioco “fisico”, hanno portato gli scommettitori a spostarsi sui casino con bonus sicuri ed altri che offrivano loro la possibilità di continuare a tentare la sorte in completa sicurezza.

Stando a casa si è dunque, matematicamente, più al sicuro dai contagi, dalle varianti e dal pericolo delle mascherine abbassate, ma si può dire la stessa cosa per il proprio portafoglio? Esatto perché, purtroppo, assieme a portali ed applicazioni certificate ADM o AAMS, si sono diffusi a macchia d’olio dei siti ben poco onesti più che pronti a lasciare letteralmente “in mutande” lo sfortunato giocatore. Cerchiamo dunque di capire come è possibile evitare queste brutte situazioni:

se vi imbattete in un’app o in un sito che non conoscete bene o che non avete mai sentito nominare prima fate sempre una ricerca in rete per trarre il maggior numero possibile di informazioni

controllate se è stata “esposta” la certificazione ADM o AAMS

le istruzioni sulla riscossione delle vincite e dei vari bonus sono chiare ed in italiano

il numero del Servizio Clienti è messo bene in evidenza al pari degli inviti a giocare in maniera responsabile

controllate se tale sito o app ha avuto dei riconoscimenti in merito (ad esempio come “casinò online più sicuro”)

il portale è effettivamente italiano o, se straniero, è convenzionato

Ultimo, ma non ultimo, usate quindi sempre la testa ed il buonsenso ogni volta che giocate online!