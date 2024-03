Hai ancora le vecchie 1000 lire di Marco Polo? Il valore odierno è da non crederci

Per gli appassionati di numismatica le vecchie mille lire con sopra l’effige di Marco Polo costituiscono una banconota estremamente ricercata. Anche se in pochi sanno qual è il valore attuale di questo biglietto. Per quanto di certo sia monete sia banconote che riportano indietro nel tempo alla vecchia lira, sono diventate ricercatissime dai collezionisti da quando è entrato in vigore l’euro.

L’importanza dell’esploratore veneziano

Marco Polo è un personaggio rappresentativo della storia italiana. Esploratore veneziano ed esponente di una famiglia di mercanti è famoso per i suoi viaggi che lo hanno portato anche nell’estremo Oriente, fino al punto da stringere rapporti di amicizia e profonda stima con il Khan, capo dell’esercito dei Mongoli che durante il suo impero conquistò quasi tutta l’Asia e l’Europa orientale. Insomma Marco Polo ha segnalo la storia del basso Medioevo in Italia.

Come si valuta il prezzo di una banconota da mille lire

Per questa sua importanza è uno dei volti che sono stati apposti sulle mille lire tra gli anni 80 e 90, a seguire è toccato alla Montessori regalare la sua effige alle mille lire. Sono state circa un milione le banconote con l’immagine del noto esploratore in circolo e ancora oggi non è difficile trovarne anche in buono stato. E le condizioni di conservazione sono tra i principali fattori che contribuiscono ad attribuire a questa mille lire un valore invece che un altro. Ma quanto possono valere?

Cosa dicono gli esperti sul valore

Gli esperti in materia non hanno dubbi circa il prezzo a cui si possono acquistare questi esemplari. Ebbene la prima serie identificata da una A all’inizio del seriale e da una AA finale vale tra i 30 ed i 70 euro. Tutto, come sottolineato, dipende dallo stato di conservazione, se sia o meno usurata o consumata dall’utilizzo. Se invece consideriamo i pezzi sostitutivi, riconoscibili da una X iniziale sono più rari. Resta sempre la necessità che siano in buone condizioni. Sta di fatto che, partendo dal presupposto che siano in buono stato, se iniziano per XA, XB, XC e XD, valgono tra i 150 ed i 220 euro a pezzo. Se non sono in condizioni perfette il valore diminuisce della metà.